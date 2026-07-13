Il video della voragine in mezzo alla strada in Turchia, l'asfalto crolla all'improvviso: tragedia sfiorata

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Le telecamere di sorveglianza della provincia di Rize, nel nord-est della Turchia, hanno catturato il momento esatto in cui una sezione di strada è letteralmente crollata su se stessa. Le immagini mostrano la carreggiata, adiacente al cantiere per la costruzione di un dormitorio, cedere di schianto nel giro di pochissimi secondi, lasciando spazio a un’enorme voragine. Fortunatamente, nel momento del crollo non stavano transitando veicoli o pedoni: non si registrano vittime o feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il terreno sarebbe stato pesantemente compromesso dalle forti piogge che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. L’acqua ha saturato il suolo fino a provocare l’apertura di una sinkhole (una voragine naturale), svuotando la base della strada e facendola collassare sotto il proprio peso. L’area è stata immediatamente transennata dalle autorità locali per valutare la stabilità degli edifici vicini e avviare i lavori di ripristino in sicurezza. La provincia di Rize, affacciata sul Mar Nero, non è nuova a fenomeni del genere. La sua conformazione montuosa e il clima fortemente piovoso rendono l’area particolarmente vulnerabile a frane e cedimenti del terreno in concomitanza con ondate di maltempo estremo.