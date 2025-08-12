Turismo e caro spiagge diventa un caso, Meloni replica alle accuse di Schlein e Conte: attacco alla sinistra

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ruvido botta e risposta tra Giorgia Meloni e i leader di opposizione Elly Schlein e Giuseppe Conte. La segretaria del Pd e il leader del M5s hanno attaccato la premier nelle scorse ore in merito alla gestione del turismo e al caso delle spiagge vuote. La presidente del Consiglio ha controreplicato, definendo “vergognoso” l’attacco delle opposizioni e affermando che sono state rilanciate fake news.

Turismo e spiagge vuote, Giorgia Meloni contro le opposizioni: “Vergognoso”

“Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l’immagine e gli interessi dell’Italia”. Così Meloni su X.

“Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi – ha proseguito la Premier -. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale – tratti dalla banca dati ‘Alloggiati web’ della Polizia di Stato – abbiano certificato l’esatto contrario, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive”.

ANSA La premier Giorgia Meloni

“Alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino rispondono i numeri e la verità. Chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica. Noi continueremo a lavorare per renderla ogni giorno più forte, attrattiva e orgogliosa di sé”, ha concluso Meloni.

L’attacco di Elly Schlein

Pronta la controreplica di Elly Schlein che ha scritto che “il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze del 15% e Altroconsumo ha analizzato un aumento dei costi del 34%”.

La leader del Pd, con tono provocatorio, ha poi consigliato alla premier di rispondere “a quelle famiglie italiane che hanno i salari troppo bassi per andare in vacanza, mentre il suo governo blocca l’adozione di un salario minimo e non fa nulla per contrastare le bollette più care d’Europa”.

Il botta e risposta delle ultime ore ha origine da ciò che è avvenuto qualche giorno fa. Schlein, intervistata da La Stampa, aveva dichiarato: “Le spiagge vuote? Sono la cartolina del governo Meloni. Milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere e anche perché temono quel che accadrà a settembre”.

“Fossi nella presidente del Consiglio – proseguiva la segretaria del Pd – mi farei qualche domanda, ma vedo che lei preferisce orchestrare, attraverso una Rai militarizzata, una propaganda che non corrisponde al Paese reale. Eppure la situazione sta venendo a galla, gli italiani hanno capito”.

Giuseppe Conte tuona contro Meloni e il governo

All’attacco anche Giuseppe Conte che sui social ha tuonato: “Le due facce del nostro Paese: da un lato cittadini che tirano la cinghia mentre dilagano i rincari, dall’altro record di utili per le banche“.

Il leader del M5s ha aggiunto, in riferimento a un articolo del Sole24Ore dal titolo “Gli utili delle prime 8 banche italiane a livelli da primato: 15,5 miliardi (+13%). Turismo, caro spiaggia e presenze in calo (-15%)”:

“Con gli insostenibili e inaccettabili rincari sulle spiagge, accompagnati dalla perdita del potere d’acquisto, le presenze al mare calano del 15%. Meloni è troppo impegnata a fare il Calimero contro i giudici e la “sinistra” per proporre soluzioni. Mentre la ministra del turismo Santanchè è tutta concentrata a evitare le sue grane giudiziarie per preoccuparsi degli italiani che non possono permettersi di andare in vacanza”.

Conte ha inoltre sostenuto che “mentre non si fa nulla sul carovita e gli stipendi, gli utili delle prime otto banche italiane sono a livelli record: 15,5 miliardi, +13,5% rispetto all’altro anno”.

E ancora: “Non hanno messo 1 euro di tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche e questa montagna di soldi non finisce a famiglie e imprese, all’economia reale ma finanzia le manovre del ‘risiko’ bancario, una lotta finanziaria in cui le banche si mangiano le une con le altre per diventare sempre più grandi e remunerare sempre di più gli azionisti”.

“Il Governo ha deciso di gettarsi anima e corpo nel risiko. Dei cittadini, delle imprese in sofferenza, a Palazzo Chigi evidentemente importa ben poco”, ha concluso l’ex premier,