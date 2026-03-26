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Sono stati rintracciati dalla polizia e sottoposti a fermo i presunti autori dell’aggressione violenta in strada ai danni di un turista statunitense di 21 anni nel centro di Firenze. Sono due cittadini della Tunisia, 23 e 20 anni, indiziati di concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione. È stato un assalto violento: i due colpirono alla testa con una spranga il 21enne americano che nell’agguato in strada difendeva il portafoglio e il cellulare. Era stato portato al pronto soccorso dal 118 ma poi era stato sottoposto a un intervento in sala operatoria a causa dei traumi cranici inferti dai colpi al capo. Il 21enne è tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Careggi. La squadra mobile fiorentina ha identificato coi filmati delle telecamere cittadine e di alcuni esercizi commerciali l’aggressione. I due sono stati rintracciati ieri mattina in una dimora di fortuna, avevano con sé il cellulare del 21enne, gli stessi indumenti indossati la sera della rapina.