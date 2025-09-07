Turista accoltellata a Chioggia scappa dall'ospedale, la fuga dopo la scoperta del ricovero dell'aggressore

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La turista tedesca accoltellata a Chioggia ha deciso di lasciare l’ospedale e il Paese per fare ritorno in patria. Non appena i medici le hanno comunicato le dimissioni, la trentenne si è fatta riaccompagnare in Germania dopo aver scoperto che nello stesso ospedale era stato ricoverato anche il suo presunto aggressore.

Chioggia, la turista torna in Germania

Nella giornata di sabato 6 settembre, la turista tedesca, che era stata accoltellata a Chioggia, ha lasciato il paesino veneto e si è fatta riaccompagnare a casa da un mezzo del soccorso sanitario tedesco.

La sua decisione è arrivata dopo che i medici dell’ospedale le avevano comunicato le imminenti dimissioni dopo tre giorni di ricovero. Ma a convincerla ad andarsene quanto prima, è stata soprattutto la scoperta di condividere l’ospedale con l’uomo fermato per l’aggressione nei suoi confronti.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo dell’aggressione alla turista

Accoltellata in strada, la ricostruzione

I fatti risalgono a lunedì 1° settembre. La trentenne, di Fürth, in Baviera ma originaria della Polonia, giunta in vacanza a Sottomarina di Chioggia (Venezia) insieme al compagno e al figlio di lui, era stata aggredita mentre portava a spasso il cane.

Intorno alle 23 la donna era stata raggiunta da un uomo che, senza apparente motivo e senza provare a rapinarla o molestarla, le aveva inferto diverse coltellate. Colpita alla testa, al collo, alla spalla e alle mani con più di dieci pugnalate, la donna era riuscita a opporre resistenza. Alcuni testimoni hanno riportato di aver visto un uomo con un coltello, robusto e che indossava un casco, mentre fuggiva in moto. Ricoverata in Rianimazione a Chioggia, è sempre rimasta cosciente e ha evitato conseguenze tragiche. Dopo giorni in cui le sue condizioni sono state stabili, è stata dimessa.

Anche il suo cagnolino, Lucky, disperso in un primo momento, è stato ritrovato. L’animale era scappato per paura quando la padrona urlava in preda alle coltellate. Dopo quasi due giorni di ricerche, anche con l’utilizzo di droni e cani molecolari, il cagnolino è stato trovato e riconsegnato ai genitori della donna.

L’aggressore nello stesso ospedale

Dopo qualche ora dai fatti, un 25enne del posto è stato fermato in quanto sospettato di essere l’aggressore della donna. L’uomo è stato sottoposto ad un Accertamento sanitario obbligatorio e portato nel reparto di Psichiatria dello stesso ospedale in cui era ricoverata la turista, fatto questo che ha portato alla fuga della tedesca.

L’uomo intanto è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Venezia per omicidio volontario e a breve dovrà essere presa una decisione sul suo stato di fermo, dopo le dimissioni dall’ospedale dove ancora si trova. Il presunto responsabile fermato dai carabinieri potrebbe essere sottoposto nelle prossime ore anche a un Trattamento sanitario obbligatorio.

È un uomo noto alle forze dell’ordine in quanto già in passato avrebbe manifestato disagi e problemi ed è conosciuto anche in paese dove, come ricostruito dal Corriere del Veneto, però viene identificato come un giovane con problematiche legate alla dipendenza ma non come un violento.