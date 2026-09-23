Turista americano rapinato a Firenze, rubato il suo orologio da 88 mila euro: il video dell'intervento
Due rapinatori algerini arrestati dopo aver derubato un turista americano al Ponte Vecchio di Firenze.
Strappa un orologio da 88.000 euro dal polso di un turista americano di 62 anni vicino al Ponte Vecchio di Firenze e scappa col complice che faceva il palo. Ma sono stati entrambi arrestati dalla polizia. Sono due uomini, dell’Algeria, di 22 e 35 anni, presi in flagranza di reato con l’accusa di concorso in rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per loro è scattata la denuncia anche per una rapina messa a segno il giorno precedente. I due malviventi hanno attirato l’attenzione degli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori intorno al Ponte Vecchio. Si aggiravano tra i turisti e gli agenti hanno seguito i loro movimenti. Dopo la cattura, è scattata la perquisizione all’interno di un B&b di via del Casone – tra piazza Tasso e la strada per Bellosguardo -, dove i due risultavano alloggiati.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.