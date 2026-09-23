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Strappa un orologio da 88.000 euro dal polso di un turista americano di 62 anni vicino al Ponte Vecchio di Firenze e scappa col complice che faceva il palo. Ma sono stati entrambi arrestati dalla polizia. Sono due uomini, dell’Algeria, di 22 e 35 anni, presi in flagranza di reato con l’accusa di concorso in rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per loro è scattata la denuncia anche per una rapina messa a segno il giorno precedente. I due malviventi hanno attirato l’attenzione degli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori intorno al Ponte Vecchio. Si aggiravano tra i turisti e gli agenti hanno seguito i loro movimenti. Dopo la cattura, è scattata la perquisizione all’interno di un B&b di via del Casone – tra piazza Tasso e la strada per Bellosguardo -, dove i due risultavano alloggiati.