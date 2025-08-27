Turista argentina mette i piedi nella Fontana di Trevi, multa salata e Daspo urbano: cosa significa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una turista argentina che aveva messo i piedi nella Fontana di Trevi ha ricevuto una multa salata e un Daspo urbano. Si tratta di una particolare misura che vieta alla persona che lo riceve di accedere temporaneamente ad alcune aree della città. Immergere i piedi nell’acqua della Fontana di Trevi è vietato dalle cosiddette norme di tutela.

Multa e Daspo urbano a una turista alla Fontana di Trevi

500 euro di multa e un Daspo urbano: queste, come riportato da Rainews, sono le sanzioni che la polizia municipale di Roma ha inflitto a una turista argentina alla Fontana di Trevi.

Dopo aver visitato il monumento patrimonio Unesco, la donna è stata sorpresa mentre immergeva un piedi all’interno della fontana. Compiere questo gesto è vietato dalle norme di tutela ed è per questo che è scattata la doppia sanzione. Il video dell’intervento della polizia è diventato virale sul web.

iStock

Folla di turisti alla Fontana di Trevi, una delle bellezze più amate e visitate nella città di Roma. Diventerà a pagamento?

Cos’è il Daspo urbano

Il Daspo urbano è una particolare misura che vieta a chi lo riceve di accedere temporaneamente ad alcune aree della città.

La Fontana di Trevi diventa a pagamento?

La Fontana di Trevi è uno dei monumenti più amati da turisti e cittadini a Roma. Presto, però, potrebbe diventare a pagamento, anche per combattere l’over tourism.

Nei mesi scorsi si è discussa questa idea, presentata così su Instagram dall’assessore al Turismo Alessandro Onorato: “Ingressi con un ticket e una prenotazione elettronica dal costo di due euro solo per i turisti, gratis per i romani e le romane, magari con slot da 30 minuti”.

La proposta, aveva spiegato l’assessore Alessandro Onorato lo scorso settembre, è stata studiata per evitare “le spallate tra un turista e l’altro per cercare l’angolazione migliore del selfie” e “che qualche turista arrivi con la bustina del Mc Donald’s”, ma anche che “mitomani si buttino nella fontana pensando di essere Marcello Mastroianni”.

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è detto possibilista sull’ipotesi di introdurre un biglietto a pagamento per visitare la Fontana di Trevi. Per il momento, però, tale possibilità non si è ancora concretizzata.