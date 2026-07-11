Turista australiana scappata da Marsala, "hanno cercato di rapirmi due volte nello stesso giorno"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una vacanza in Sicilia per praticare kitesurf e visitare i borghi coinvolti nel progetto delle “case a 1 euro” si è trasformata in un incubo per una turista australiana. Stephanie, 36enne manager di Melbourne e content creator, ha raccontato di essere sfuggita a due tentativi di rapimento nel giro di poche ore durante il suo soggiorno nella zona di Marsala, in provincia di Trapani. La vicenda è stata raccontata dalla stessa donna in un video ripreso dal New York Post e rilanciato da diversi media internazionali.

Il racconto di Stephanie, turista australiana a Marsala

Secondo la ricostruzione fornita da Stephanie, tutto sarebbe iniziato dopo una serata trascorsa con altri appassionati di kitesurf sul litorale della Sicilia occidentale.

La donna ha spiegato di essere salita sull’auto di un uomo, “non italiano” come ha tenuto a sottolineare lei stessa, conosciuto quella sera, convinta di raggiungere insieme agli altri un locale.

Dopo pochi minuti, però, il conducente avrebbe imboccato una strada diversa da quella percorsa dal resto del gruppo e ha iniziato ad accelerare, ignorando le richieste di fermarsi da parte della donna.

“Ero terrorizzata, ma lui non si fermava”

Nel video, la turista racconta di aver vissuto momenti di forte paura. “Ero terrorizzata. Continuavo a chiedergli di fermarsi, ma lui accelerava sempre di più“.

La 36enne ha aggiunto di aver condiviso la propria posizione con l’istruttore di kitesurf tramite cellulare, nel tentativo di lasciare una traccia dei suoi spostamenti.

La situazione sarebbe cambiata soltanto quando l’auto si è fermata all’interno di un complesso residenziale. Approfittando dell’apertura della portiera, Stephanie racconta di essere scesa dal veicolo e di essere fuggita a piedi, nascondendosi fino a quando non ha avuto la certezza di non essere più inseguita.

Il secondo episodio: “Anche la guardia giurata mi ha spaventata”

La disavventura, secondo il racconto della turista, non si sarebbe conclusa con quella fuga rocambolesca.

Poco dopo, mentre cercava di raggiungere l’albergo, Stephanie afferma di aver incontrato una guardia giurata impegnata in un servizio di vigilanza. L’uomo si sarebbe offerto di accompagnarla in hotel, ma durante il tragitto la situazione avrebbe assunto nuovamente contorni inquietanti.

La turista sostiene che il vigilante avrebbe fermato l’auto in una strada isolata e, utilizzando il traduttore automatico sul suo telefono, le avrebbe scritto una frase giudicata inappropriata: “Che cosa farai per me per averti riaccompagnato a casa?”.

Anche in questo caso, Stephanie racconta di aver aperto la portiera e di essere scappata, rifugiandosi tra i vigneti circostanti prima di riprendere il cammino verso l’albergo.

La lunga marcia fino all’hotel e la paura di essere seguita

Dopo essersi allontanata anche dal secondo potenziale rapitore, la turista ha deciso di proseguire il viaggio completamente da sola.

Nel video social racconta di aver percorso diversi chilometri a piedi nel buio, cercando di nascondersi ogni volta che vedeva avvicinarsi i fari di un’automobile. Durante il tragitto si sarebbe fermata soltanto presso alcuni distributori automatici per acquistare una bottiglia d’acqua.

Una scelta che, secondo il suo racconto, aveva uno scopo preciso: lasciare una traccia elettronica dei propri movimenti attraverso il pagamento con carta, nel caso in cui le fosse accaduto qualcosa.

Una volta raggiunto l’albergo, Stephanie ha spiegato di aver trascorso il giorno successivo in lacrime prima di raccontare quanto accaduto agli altri membri del gruppo di kitesurf.

Al momento nessuna denuncia

La vicenda ha prodotto un’ampia eco sui media internazionali, ma al momento resta priva di riscontri investigativi.

Non risultano infatti denunce presentate dalla turista alle forze dell’ordine di Marsala, Trapani o altre città e, allo stato attuale, non sono state rese note indagini o accertamenti ufficiali relativi agli avvenimenti riportati dalla donna.