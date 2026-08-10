Turista colombiana denuncia violenza sessuale a Milano, il racconto degli abusi dopo l'arrivo in stazione

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Una turista colombiana di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale a Milano, dopo il suo arrivo in stazione a Lambrate. Il ragazzo indicato dalla giovane come presunto responsabile dell’abuso, un 25enne peruviano, è stato individuato e denunciato a piede libero.

Il racconto della turista vittima di violenza sessuale a Milano

La turista colombiana, che parla solo spagnolo, ha denunciato l’accaduto ai militari del Nucleo Radiomobile, dopo che era riuscita a liberarsi e a fuggire dal suo aggressore.

La chiamata al 112 è arrivata alle 6 del mattino di domenica 9 agosto.

Nella sua querela, come riportato dal Corriere della Sera, la 20enne ha riferito che, una volta arrivata da sola a Lambrate poco dopo le 4 del mattino di domenica, ha incontrato uno sconosciuto a cui ha chiesto aiuto per raggiungere l’ostello dal momento che il suo telefono era scarico e lei non sapeva orientarsi.

Lì all’ostello ci sarebbero stati problemi con il pernottamento e, a quel punto, il ragazzo si è offerto di ospitarla a casa sua, poco distante. Lì sarebbe avvenuta la violenza sessuale.

Denunciato un 25enne peruviano per violenza sessuale

La vittima ha descritto l’aggressore ai militari e ha indicato l’appartamento dove sarebbero avvenuti gli abusi.

I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e lì hanno trovato il presunto responsabile della violenza sessuale, così come descritto dalla ragazza. Il 25enne, dopo i primi accertamenti, è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale.

Il lavoro degli inquirenti proseguirà per far completa luce sulla vicenda. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Milano, stanno cercando riscontri al racconto della turista, sotto choc quando ha sporto querela. Potrebbe essere ascoltata una seconda volta.

Utili saranno anche gli incroci con i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso particolari considerati importati per le indagini.

Proprio le immagini delle telecamere hanno permesso, alcune settimana fa, di rintracciare l’aggressore di una donna che stava facendo jogging nel Parco delle Cave.

La turista colombiana è stata portata alla clinica Mangiagalli

Dopo che ha sporto querela, la turista colombiana che ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale a Milano è stata portata al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli, dov’è stata visitata dai medici e assistita dalla psicologa della clinica.

Gli esiti degli esami sono attesi nelle prossime ore: potrebbero fornire informazioni utili per chiarire i contorni del caso.