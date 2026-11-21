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A Roma gli agenti del Nucleo Polmetro della Polizia di Stato hanno arrestato due giovani con l’accusa di rapina impropria aggravata e un 46enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I controlli hanno interessato le fermate della metropolitana di Repubblica, Vittorio Emanuele e Ponte Lungo. Gli agenti hanno recuperato anche la droga che era stata gettata sui binari.

Turista derubata alla stazione metro Vittorio Emanuele

Il primo intervento è scattato dopo che gli agenti hanno notato due ragazzi, di età compresa tra 18 e 26 anni, muoversi con fare sospetto vicino ai tornelli della fermata Repubblica. I poliziotti li hanno seguiti a distanza fino alla zona di Vittorio Emanuele, osservando scambi di sguardi e movimenti d’intesa.

Individuata una turista tra la folla serale, i due avrebbero agito con la tecnica dell’avvicinamento “distratto”. Un ragazzo cubano, schermato da una borsa, avrebbe sfilato il portafoglio dalla giacca della donna e lo avrebbe passato rapidamente al complice. Gli agenti, che avevano intuito le loro intenzioni, sono intervenuti dopo una breve fuga e una colluttazione. I due sono stati arrestati per rapina impropria aggravata.

La droga lanciata sui binari

Un altro intervento è avvenuto alla stazione Ponte Lungo, dove gli agenti hanno controllato un uomo di origine colombiana. La perquisizione ha permesso di trovare dosi di marijuana, crack e cocaina, oltre a denaro contante.

Alla vista dei poliziotti, il 46enne ha cercato di disfarsi di alcuni involucri, gettandoli sui binari. Gli agenti li hanno recuperati con l’aiuto del personale Atac.

La perquisizione nell’abitazione del 46enne

Una telefonata sospetta dell’uomo a una donna ha spinto gli investigatori a proseguire gli accertamenti nella sua abitazione. Con il supporto dell’unità cinofila antidroga e del cane Kone, in camera da letto sono stati trovati, nascosti in un armadio, altri grammi di cocaina e una presa idraulica manuale.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

IPA