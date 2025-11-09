Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e una denuncia nel centro storico di Venezia, dove tre giovani donne sono state fermate con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una turista straniera. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della Centrale Operativa e alla prontezza di una poliziotta, figlia della vittima.

Il blitz dei Carabinieri nel cuore di Venezia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nel pomeriggio del 4 novembre il centro storico lagunare è stato teatro di un episodio di furto che ha visto coinvolte tre giovani donne, rispettivamente di 31 anni, 24 anni e 21 anni, tutte già note alle forze dell’ordine. Le ragazze, secondo quanto ricostruito, avrebbero approfittato della distrazione di una turista straniera per sottrarle con destrezza il portafoglio dallo zaino, contenente documenti personali, denaro contante e carte di credito.

L’intervento tempestivo e la restituzione della refurtiva

La rapida segnalazione della locale Centrale Operativa ha permesso ai militari del Nucleo Natanti di intervenire prontamente. Le forze dell’ordine sono riuscite a individuare e bloccare la 31enne e la 24enne poco dopo il fatto, grazie anche alla presenza di una poliziotta, figlia della vittima, che ha sorpreso una delle ragazze con il portafoglio ancora tra le mani. La refurtiva è stata recuperata e restituita immediatamente alla legittima proprietaria, mettendo così fine all’incubo vissuto dalla turista.

La fuga e la denuncia della terza complice

Durante l’operazione, la 21enne complice è riuscita a darsi alla fuga nell’immediatezza dei fatti. Tuttavia, i successivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di identificarla e denunciarla in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Anche le altre due giovani sono state denunciate a piede libero per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia, aggravando ulteriormente la loro posizione.

