Turista di 17 anni denuncia violenza sessuale a Rimini, si era allontanata con un ragazzo: non ricorda nulla

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una giovane turista di 17 anni è stata ricoverata all’ospedale di Rimini, dove è giunta riferendo di aver probabilmente subito una violenza sessuale. Ha raccontato di aver trascorso la serata in discoteca e di essersi allontanata con un ragazzo più grande che, secondo una prima ricostruzione, le avrebbe somministrato la droga dello stupro. Il ventisettenne, raggiunto dagli agenti, ha negato di aver usato violenza. La diciassettenne sta cercando di ricordare dettagli utili ai fini delle indagini.

17enne denuncia violenza sessuale

Una giovane turista tedesca si è risvegliata nella stanza d’hotel in stato confusionale. Ha chiamato il numero delle emergenze e ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale. Non ricorda i dettagli, ma è stata affiancata da un’équipe di medici e psicologi per ricostruire quanto accaduto la sera prima e fornire elementi utili.

Sarebbe successo venerdì notte a Rimini, dopo una serata trascorsa in discoteca con un gruppo di amici. La diciassettenne, che alloggiava in un hotel della zona per una vacanza con gli amici da almeno una settimana, si sarebbe poi allontanata con un altro turista più grande, di 27 anni.

La giovane ha dichiarato di non ricordare nulla della serata precedente e ha chiesto aiuto agli amici dicendo: “Forse sono stata violentata”. Infatti al pronto soccorso non ha saputo raccontare nulla dell’accaduto, pur ammettendo di aver bevuto nonostante la minore età. È stata quindi sottoposta a visita medica e al protocollo antiviolenza.

Le indagini: individuato il ventisettenne

È partita così la segnalazione alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La Squadra Mobile di Rimini, come riporta l’agenzia ANSA, si è messa al lavoro per approfondire la vicenda e ricostruire i fatti che la giovane non ricorda.

Sono state raccolte diverse testimonianze ed esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stato così ricostruito l’allontanamento con l’altro turista, un ventisettenne di nazionalità turca. I due si erano incontrati nel locale poco dopo che gli amici avevano perso di vista la giovane.

Il giovane turco, anch’egli turista alloggiato nello stesso hotel del gruppo di tedeschi, è stato raggiunto e la sua stanza è stata perquisita.

L’uomo nega la violenza

Il ventisettenne, risultato incensurato, è stato interrogato. Si è dimostrato subito collaborativo e ha negato di aver usato violenza o fatto del male alla diciassettenne.

Al momento contro il turista turco non sono stati presi provvedimenti, ma per gli inquirenti il sospetto è che sia stata utilizzata una sostanza stupefacente in grado di causare una totale amnesia nella diciassettenne.

Oltre alla visita in pronto soccorso per accertare l’eventuale violenza sessuale, ci saranno verifiche anche sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti. La giovane, come riporta Fanpage.it, a fatica avrebbe riferito di aver bevuto un drink offerto proprio dal ragazzo.