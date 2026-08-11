Turista ebreo aggredito due volte a Roma al grido di "Free Palestine", denunciato un 31enne

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Sarebbe stato aggredito per due volte consecutive mentre passeggiava per le strade di Roma: a denunciare l’accaduto è stato un turista ebreo di 22 anni, francese. La sua testimonianza ha portato alla denuncia di un 31enne senza fissa dimora, ma secondo la versione del giovane almeno altre tre persone avrebbero partecipato ai due episodi. In un primo caso, il 22enne sarebbe stato raggiunto da spray urticante, nel secondo caso sarebbe stato colpito con calci. Gli aggressori avrebbero agito al grido di “Free Palestine”.

Turista ebreo aggredito a Roma

La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Un turista francese, un giovane di 22 anni, sarebbe stato aggredito per due volte consecutive mentre passeggiava per le vie di Roma.

Il ragazzo indossava la kippah, il tradizionale copricapo per chi pratica la religione ebraica. Gli aggressori sarebbero quattro giovani.

La prima aggressione sarebbe avvenuta il 7 agosto in piazza Cairoli, quando il 22enne sarebbe stato avvicinato da un 31enne che lo avrebbe colpito con uno spray urticante gridando “Free Palestine“.

La seconda aggressione, invece, avrebbe avuto luogo a Largo di Torre Argentina 24 ore dopo, l’8 agosto. In quell’occasione il turista sarebbe stato circondato da quattro giovani tra i quali avrebbe riconosciuto il 31enne del giorno precedente. Il gruppo lo avrebbe attaccato con calci, ripetendo il grido “Free Palestine”. Subito dopo il giovane si è presentato presso la caserma di piazza Farnese e ha presentato una denuncia-querela.

Denunciato un 31enne

Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di un 31enne. Si tratterebbe di un cittadino di origine algerina senza fissa dimora, che il 22enne avrebbe riconosciuto dalle foto segnaletiche.

Il 31enne è ora accusato di percosse, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa in concorso con altre tre persone in via di identificazione.

La Comunità Ebraica di Roma: “È caccia all’ebreo”

Raggiunto dal Corriere della Sera, Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, ha commentato: “Anche per le strade di Roma purtroppo è partita la caccia all’uomo, la caccia all’ebreo“.

Le indagini per identificare gli altri tre presunti aggressori sono ancora in corso. Non è dato sapere, per il momento, se altre persone abbiano assistito ai due distinti episodi.

La condanna di Antonio Tajani

In una nota pubblicata su X il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato l’accaduto: “A lui e a tutta la comunità ebraica va la mia piena solidarietà”.

E aggiunge: “Non possiamo accettare che l’antisemitismo e l’odio contro gli ebrei trovino spazio nelle nostre città e nella nostra società”, ricordando che “l’Italia è e sarà sempre dalla parte della libertà religiosa, del rispetto e della convivenza”.