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È stato fermato dagli agenti della Polizia Locale il turista che questa mattina si era arrampicato sul tetto di un vaporetto in movimento nel bacino di San Marco e che, poche ore dopo, ha ripetuto lo stesso gesto, venendo bloccato nuovamente a bordo dell’imbarcazione. L’uomo è stato intercettato dal Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale all’altezza di San Zaccaria e accompagnato al Comando del Tronchetto per l’identificazione e gli accertamenti del caso. Si tratta di un 18enne residente in provincia di Reggio Emilia che, al termine delle operazioni, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l’amico che si trovava con lui, della provincia di Treviso, che riprendeva la bravata con il cellulare. “Venezia non è un palcoscenico per imbecilli – dichiara il sindaco Simone Venturini -. Valutiremo di costituirci parte civile”.