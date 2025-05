Turista infilzato al Colosseo a Roma, voleva scavalcare l'inferriata ma è rimasto trafitto: le sue condizioni

Un turista in vacanza a Roma con amici e familiari, è rimasto gravemente ferito nel tentativo di scavalcare una recinzione in piazza del Colosseo. Nel tentativo di superare la barriera metallica, l’uomo ha perso l’equilibrio, è scivolato ed è rimasto trafitto nella zona lombosacrale dagli spuntoni.

I soccorsi

Quella a Roma è una vacanza che il turista non dimenticherà facilmente. Il 47ene americano ma residente a Taiwan si è fatto male venerdì 2 maggio intorno alle 17:00.

Mentre era ancora infilzato, forse per lo spavento e il dolore o forse per la perdita di sangue, l’uomo ha perso conoscenza.

Fonte foto: ANSA

La zona era gremita di visitatori, che hanno dato l’allarme. L’uomo è stato soccorso dopo pochi minuti dal personale del 118, dai carabinieri e dalla guardia di finanza.

L’intervento

Sedato sul posto, è stato liberato dopo un’estrazione complessa durata oltre 20 minuti. Poi è stato stabilizzato ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, dove ha subito un delicato intervento chirurgico con oltre 80 punti di sutura. Attualmente è ancora ricoverato ma è fuori pericolo di vita.

Le indagini

Le autorità stanno ancora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Il turista, in stato confusionale dopo l’incidente, verrà ascoltato dai carabinieri.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe aver agito per semplice curiosità o per fare una bravata. Gli amici presenti non sono stati in grado di fornire spiegazioni utili.

Il caso precedente

Ogni anno si registrano numerosi casi di turisti che restano feriti a Roma, talvolta con esiti anche mortali. La maggior parte degli incidenti riguarda cadute nel vuoto, spesso da parapetti o ponti lungo il Lungotevere.

Un episodio simile a quello che ha coinvolto il 47enne statunitense, cioè legato nello specifico alla cancellata del Colosseo, risale al gennaio 2017: due turisti brasiliani, entrambi poco più che trentenni, precipitarono da un’altezza di circa quattro metri nel tentativo di scavalcare la recinzione del monumento.

Uno dei due riportò la frattura del bacino e fu trasportato d’urgenza in ospedale. Entrambi vennero denunciati dalle forze dell’ordine per invasione di edificio. I due giustificarono l’azione definendola una “bravata”, ammettendo di essere ubriachi al momento del gesto.