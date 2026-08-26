Turista italiana gravissima a Skiathos, scaraventata a terra mentre guardava il decollo dell'aereo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente all’aeroporto di Skiathos. Una turista italiana di 52 anni ha riportato un’emorragia cerebrale e un grave trauma cranico per aver tentato di osservare da molto vicino un aereo in fase di decollo. Non era l’unica. L’aeroporto dell’isola di Skiathos è una famosa meta per il “plane spotting” che permette di osservare gli aerei da una pista adiacente al mare. Il posto prevede pochi ripari e nessuna recinzione che limiti l’avvicinamento. Così la 52enne è rimasta ferita dal flusso d’aria del motore di un aereo.

Incidente all’isola di Skiathos

Grave incidente all’aeroporto greco Alexandros Papadiamantis dell’isola di Skiathos. Purtroppo non è il primo e probabilmente non sarà l’ultimo. Si tratta infatti di un aeroporto con una particolare pista che si affaccia sul mare e dista dalla spiaggia soltanto una strada.

Questa volta è toccato a una turista italiana di 52 anni rimanere ferita nel tentativo di catturare un’immagine o di vedere un aereo prendere il volo. Ogni anno migliaia di persone si avvicinano al luogo per fare plane spotting e osservare la partenza degli aerei, e gli incidenti si accumulano.

La turista italiana è stata investita dal flusso d’aria generato dai motori dell’aereo in partenza ed è stata scaraventata a terra. Ha riportato delle profonde ferite alla testa e al momento si troverebbe in condizioni molto gravi nell’ospedale locale.

La dinamica

La donna si trovava in piedi vicino al muretto che perimetra la pista di partenza dell’aeroporto. Con lei moltissimi altri curiosi. Ci sono pochi ripari disponibili: alcuni muretti di cemento armato dietro ai quali si nascondono le persone al momento della partenza di un aereo.

In questo caso la donna è stata travolta dal flusso d’aria dei motori dell’aereo ed è caduta sull’asfalto. Quando sono arrivati i soccorsi è stato subito chiaro che la situazione era piuttosto grave. È stata prima trasportata d’urgenza al centro sanitario dell’isola, dove i medici hanno effettuato una TAC.

Secondo i media locali a quel punto, vista la gravità delle lesioni, l’équipe medica ha disposto il trasferimento sulla terraferma, all’ospedale generale di Volos. Avrebbe infatti riportato un’emorragia cerebrale e un grave trauma cranico.

Il precedente

Appena pochi giorni prima un altro incidente ha coinvolto un turista italiano. La dinamica è simile: il 13 agosto un’altra turista italiana di circa cinquant’anni è rimasta ferita nella stessa zona.

La causa è la stessa: un forte flusso d’aria prodotto dai motori di un aereo che si preparava al decollo. In quel caso la vittima è stata investita dal flusso d’aria e cadendo si è fratturata il braccio in modo grave.

Lo scalo di Skiathos (Grecia) è noto proprio per questa pista molto vicina al mare e separata solo da una strada pubblica che non presenta recinzioni. Non essendo messo in sicurezza, non riesce a tenere le persone distanti. Ogni giorno centinaia se non migliaia di turisti si appostano per attendere l’arrivo o la partenza degli aerei, nonostante ci siano i divieti di avvicinamento.