Turista italiana vittima di violenza sessuale a Durazzo in Albania, 18enne denuncia abusi: aggressore fermato

Una turista italiana di 18 anni è stata violentata mentre era in spiaggia in Albania, sulla costa di Durazzo. La giovane ha denunciato tutto alla polizia albanese, che ha arrestato un 26enne del posto con precedenti penali per furto e detenzione illecita di armi.

La violenza in spiaggia

Come riferito dalla polizia, l’abuso sessuale è avvenuto alle 05:25 del mattino del 5 settembre sulle sdraio davanti a un hotel sulla spiaggia della città di Durazzo.

Dopo l’accaduto, è stata la stessa adolescente a sporgere denuncia alla polizia albanese.

La polizia albanese ha arrestato un 26enne nel giro di poche ore

E dopo aver ascoltato la versione della ragazza, alla presenza anche di uno psicologo, gli agenti di Durazzo si sono immediatamente messi al lavoro.

Arrestato un 26enne albanese

Nel giro di poche ore la polizia è riuscita a identificare l’autore della violenza, localizzandolo e arrestandolo: si tratta di un cittadino albanese, Leonard Preza, era già stato condannato in precedenza per furto e rapina.

Secondo quanto riferito dagli agenti, la diciottenne italiana ha dichiarato di essere stata con la sua amica in hotel e di essersi poi allontanata da loro per andare a sedersi su una sedia a sdraio.

In quel momento, ha incontrato il ventiseienne. La giovane ha raccontato che l’uomo l’ha picchiata e abusata sessualmente. Il sospettato ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la giovane, affermando però che sarebbero avvenuti consensualmente.

Portata in ospedale e dimessa

La ragazza è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta a un esame medico approfondito. Sulle mani, sul collo e in altre parti del corpo presentava segni che fanno supporre che possa essere stata violentata.

La diciottenne si è anche sottoposta a una visita ginecologica. Le ferite, si è appreso, non erano gravi e la ragazza ha potuto lasciare l’ospedale.