Turista italiano morto in mare a Formentera nonostante i tentativi di rianimarlo per 45 minuti, le ipotesi

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Un turista italiano è stato trovato morto nelle acque al largo di Formentera. Le operazioni di soccorso si sono attivate subito a metà giornata, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i lunghi tentativi messi in atto per rianimarlo sul bagnasciuga. Si parla, secondo le indiscrezioni, di almeno 45 minuti di manovre rianimatorie.

Il ritrovamento in mare del turista al largo dell’isola

La notizia del drammatico evento ha rapidamente attraversato i canali ufficiali delle forze dell’ordine territoriali. Gli agenti della Guardia Civil hanno notato la presenza della salma a breve distanza dalla costa di Formentera.

Un veicolo nautico si è diretto sul punto indicato dalle segnalazioni giunte alla centrale. Alcuni testimoni presenti sulla spiaggia hanno assistito alle manovre avviate dai soccorritori per raggiungere la zona del galleggiamento.

Una volta agganciato l’uomo, l’equipaggio della moto d’acqua lo ha trasportato a riva per la prima assistenza medica. Sul posto sono giunte squadre specializzate dotate di tutte le attrezzature necessarie per le complesse manovre di emergenza.

I tentativi di rianimazione si sono protratti per circa 45 minuti nel tentativo di ripristinare le funzioni vitali. Ogni sforzo del personale sanitario e dei soccorritori sul bagnasciuga, tuttavia, è risultato inefficace.

Il bagnante era un italiano

Le istituzioni diplomatiche ufficiali hanno confermato che la persona coinvolta nell’incidente era un italiano in viaggio. Il Ministero degli Esteri si è messo in contatto con le strutture territoriali per seguire le dovute procedure burocratiche.

Non sono state ancora divulgate le generalità della persona né dettagli specifici sui familiari. Le autorità consolari continuano ad aggiornare i canali governativi per garantire l’assistenza e avviare i previsti protocolli di rimpatrio.

Le indagini sull’uomo morto a Formentera

Gli investigatori locali stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dei fatti avvenuti intorno a mezzogiorno. Tra le ipotesi al vaglio si valuta la possibilità di un improvviso malore oppure di un drammatico annegamento in acqua.

I rilievi medico-legali permetteranno di determinare le ragioni dell’accaduto e chiudere la ricostruzione informativa. La comunità esprime profondo cordoglio per la tragedia che ha scosso i frequentatori della celebre destinazione turistica mediterranea. A dare l’allarme, in ogni caso, era stato un altro bagnante che si era lanciato nel tentativo di soccorrerlo, ma non era riuscito a raggiungerlo.