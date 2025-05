Turista italiano sequestrato e torturato a New York per settimane in un appartamento da 40mila dollari al mese

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un turista italiano, di cui non è stato diffuso il nome, sarebbe stato rapito e torturato per settimane in un appartamento di New York, negli Stati Uniti, da un trader di criptovalute con cui avrebbe fatto alcuni affari in passato.

Rapito e torturato a New York

Un turista italiano, di cui non si conoscono le generalità, sarebbe stato rapito e torturato per settimane a New York, negli Stati Uniti, da un socio in affari che opera nel settore delle criptovalute.

L’italiano sarebbe stato trattenuto in un appartamento della città, affittato per una cifra tra i 30mila e i 40mila dollari al mese, e gli sarebbe stato sequestrato il passaporto, per impedirne la fuga.

La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Ansa, che ha citato il magazine People e il quotidiano di New York Daily News, che a sua volta avrebbe appreso del rapimento direttamente dal dipartimento di polizia della città.

La fuga in Italia e il ritorno negli Usa

La vittima avrebbe incontrato il suo rapitore inizialmente nella prima parte del 2025, per concludere alcuni affari, proprio a New York. Tra i due ci sarebbero però stati degli screzi e l’italiano avrebbe deciso di ritornare in patria.

Nelle settimane successive, il trader di nazionalità americana avrebbe convinto il socio a ritornare negli Stati Uniti. La vittima sarebbe quindi arrivata a New York il 6 maggio scorso e, da quel momento, di lui si sarebbero perse le tracce.

Il turista italiano sarebbe però riuscito a scappare nei giorni scorsi dalla casa in cui era segregato e a chiedere aiuto alla polizia. Le forze dell’ordine sarebbero quindi state condotte dall’uomo nell’appartamento dove era stato rinchiuso.

Chi è il rapitore

Una volta entrati nella casa, i poliziotti avrebbero ritrovato numerosi riscontri di quanto riportato dall’italiano rapito. Tra questi, anche fotografie polaroid che lo ritraevano legato e ferito.

Il dipartimento di polizia della città di New York avrebbe inoltre individuato il rapitore. Si tratterebbe di John Woeltz, trader di criptovalute americano al quale era intestato l’affitto dell’appartamento.

L’uomo sarebbe stato fermato dalla polizia, che lo avrebbe interrogato su quanto accaduto nelle settimane precedenti.