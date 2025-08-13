Turista morta a Livorno dopo incidente, parla l'autista del bus che ha travolto la coppia statunitense

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Indagini in corso sulla morte nel porto di Livorno di una turista americana 82enne, travolta insieme al marito da una navetta. La coppia di statunitensi stava facendo ritorno alla nave Queen Victoria, sulla quale era in viaggio per una crociera nel Mediterraneo, quando è stata investita dallo shuttle bus che li aveva riaccompagnati alla banchina. Secondo quanto affermato dall’autista, nel momento dell’incidente erano già caduti per terra.

La morte della turista statunitense

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto riportate da Ansa, la coppia era appena scesa dalla navetta dopo la tipica breve visita nella città toscana, intorno alle 14 della giornata di martedì 12 agosto, per risalire a bordo della nave da crociera inglese.

Durante una manovra in retromarcia, il bus avrebbe travolto i due turisti: la vittima, Ellen Jan Davis, è morta sul colpo, mentre il marito Samuel Stuart Davis, 85 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Livorno. L’uomo è ricoverato con ferite gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

ANSA

Una vista dall’alto del porto di Livorno

L’incidente al porto di Livorno

La polizia del distaccamento porto sta realizzando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare perché l’autista del bus non si sia accorto della coppia dietro il mezzo.

La navetta trasportava altri crocieristi che avrebbero assistito alla scena, le cui testimonianze potranno essere utili per gli accertamenti: come riferito dalle persone presenti, la donna aveva difficoltà a camminare ed era costretta a spostarsi con un deambulatore.

Le dichiarazioni dell’autista

L’autista del bus è stato sottoposto ai test per rilevare la presenza nel sangue di alcol e droga, risultando negativo.

Secondo quanto riportato dalla redazione locale del Tgr Rai, il dipendente della ditta di trasporti di Calci, in provincia di Pisa, avrebbe dichiarato che la coppia era già a terra quando è stata investita.

Il titolare della società ha riferito la versione l’autista, secondo cui la coppia sarebbe caduta improvvistamente prima della partenza del mezzo, una volta scesi dal bus.

L’incidente nel Pavese

Nella giornata di mercoledì 13, sono stati tre i morti in un incidente nel Pavese, avvenuto tra uno scooter e un’auto sulla statale 35 all’altezza di Cassinino.

Due delle tre vittime sarebbero affogate nel Navigliaccio, mentre l’automobilista avrebbe perso la vita per le ferite riportate.