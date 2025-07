Turista morta a San Godenzo, indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo: cosa non torna sulle ferite

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio in merito al ritrovamento del corpo di una turista tedesca di mezza età. La salma è stata trovata su una strada sterrata che porta verso il Monte Falterona, nel comune di San Godenzo (Firenze), a Castagno d’Andrea. Il corpo mostra evidenti ferite alla testa e abbondante presenza di sangue. La procura ha disposto l’autopsia.

Il giallo di San Godenzo

Secondo una prima ricostruzione, la donna si era data appuntamento con un’amica per una passeggiata mattutina nei boschi.

Non vedendola arrivare, e dopo ripetuti e inutili tentativi di contatto telefonico, l’amica avrebbe deciso di percorrere il sentiero lungo il quale sperava di incontrare la turista tedesca.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

San Godenzo è un piccolo comune a circa 50 chilometri da Firenze

È stata l’amica a trovare il corpo senza vita, disteso in via del Borbotto, una strada sterrata che si dirama verso diversi viottoli escursionistici in direzione della vetta del Monte Falterona, dove nasce il fiume Arno.

La vittima indossava abbigliamento sportivo, come previsto per una camminata fra i boschi, e presentava evidenti lesioni al cranio, rilevate dai primi soccorritori e confermate dal medico legale durante l’ispezione preliminare sulla salma.

Incidente o omicidio?

Indagando sulla donna morta a San Godenzo, le forze dell’ordine non escludono la possibilità di un incidente, ma le caratteristiche dei traumi riscontrati spingono a privilegiare l’ipotesi dell’omicidio.

I carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo hanno avviato i rilievi sul luogo del ritrovamento e hanno raccolto le testimonianze. I militari hanno anche analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L’area di Castagno d’Andrea, seppure piuttosto isolata, è frequentata in estate da turisti, escursionisti e villeggianti, anche stranieri. In paese vivono stabilmente meno di 200 abitanti e l’accesso avviene unicamente tramite la strada provinciale che collega la frazione al comune di San Godenzo, nella provincia di Firenze.

Disposta l’autopsia sulla salma

La donna, secondo quanto emerso, si trovava in villeggiatura proprio a Castagno d’Andrea. Le indagini proseguono e l’autopsia potrà eventualmente fornire ulteriori dettagli.