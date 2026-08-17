Turista morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante l'escursione sull'Etna, era in una zona vietata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un turista è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un’escursione sull’Etna. L’uomo, un trentenne originario degli Usa, avrebbe scalato il vulcano avventurandosi in una zona vietata. È stato soccorso quando era già in gravi condizioni e trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto in arresto cardiorespiratorio. Per lui non c’è stato nulla da fare. Prosegue, intanto, l’attività eruttiva sul vulcano siciliano, con conseguenze anche sui voli in arrivo all’aeroporto di Catania.

Turista morto colpito da fulmine sull’Etna: cos’è successo

Un escursionista di 30 anni, originario degli Stati Uniti d’America, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna. Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’uomo avrebbe scalato il vulcano lungo una zona vietata.

L’escursionista è stato soccorso attorno alle ore 20 di domenica 16 agosto da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania già in gravi condizioni, è giunto nella struttura in arresto cardiorespiratorio. Per lui non c’è stato, purtroppo, nulla da fare.

ANSA

La situazione sull’Etna in eruzione

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha diffuso un nuovo aggiornamento sulla situazione dell’Etna in eruzione nella mattinata di lunedì 17 agosto.

Si è registrata l’apertura di una bocca effusiva in Valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, che ha prodotto una colata lavica. Prosegue, intanto, l’emissione di cenere dal cratere della Voragine, con dispersione della cenere in direzione sud-est.

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene sempre all’interno dell’intervallo di valori alti.

La situazione all’aeroporto di Catania

A causa della recente attività eruttiva sull’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica nell’atmosfera, nella mattinata di lunedì 17 agosto sono state disposte nuove chiusure e limitazioni all’aeroporto di Catania, fino alle ore 12 di martedì 18 agosto (in attesa di ulteriori aggiornamenti).

Nello specifico, come annunciato da Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, “è stata disposta la chiusura del settore B1” e risultano “limitate le attività di volo in arrivo a 10 aerei ogni ora”.

Per quanto riguarda, invece, i voli in partenza dall’aeroporto di Catania, non c’è alcuna restrizione.