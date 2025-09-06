Turista polacca muore in un incidente in bici sul lago di Garda, inutile l'intervento dell'elisoccorso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una turista polacca è morta tra Nago e Torbole, in provincia di Trento, sulle sponde del lago di Garda, mentre stava facendo una gita in bicicletta con alcuni amici. La donna avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata contro un muro. È intervenuto anche l’elisoccorso, ma i sanitari non sono riusciti a rianimarla.

Una turista polacca di 52 anni è morta a seguito di un incidente in bicicletta in provincia di Trento, sul lago di Garda. Lo riporta l’agenzia di stampa Ansa, che specifica anche che nel sinistro non sono coinvolti altri mezzi.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava facendo una gita in bicicletta sulle sponde trentine del lago di Garda, insieme ad alcuni amici che avrebbero assistito allo schianto.

L’incidente sarebbe avvenuto in un tratto in discesa nel territorio del comune di Nago-Torbole, vicino alla frazione di Belvedere. La vittima avrebbe perso il controllo della bicicletta e si sarebbe schiantata contro un muro.

I tentativi di soccorso

Sono stati gli amici della vittima a chiamare immediatamente i soccorsi, dopo essersi accorti che la 52enne non riprendeva conoscenza a seguito dello schianto in sella alla sua bicicletta.

Viste le condizioni gravi della donna, è stato mobilitato immediatamente l’elisoccorso per permettere un intervento più rapido possibile. Nemmeno i sanitari arrivati sul posto però sono riusciti a rianimare la 52enne.

I medici hanno dovuto così constatare che la donna era morta sul colpo. Sono arrivati presso il luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Riva del Garda.

Secondo incidente in bici in Trentino

Quello della turista polacca è il secondo incidente fatale in bicicletta in Trentino in pochi giorni che non coinvolge nessun altro tipo di mezzo.

In settimana infatti un uomo di 87 anni è rimasto coinvolto in uno schianto tra biciclette lungo una pista ciclabile a Borghetto, sempre in provincia di Trento.

L’anziano non è morto sul colpo ed è stato ricoverato immediatamente all’ospedale Santa Chiara di Trento. Dopo giorni di agonia, però è deceduto.