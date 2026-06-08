Turista precipita a Napoli dalla terrazza dell'anfiteatro Monte Echia, forse per un selfie: rischia la vita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Precipita da una terrazza panoramica per fare un selfie e finisce in ospedale in pericolo di vita. Un 20enne siciliano si trova ricoverato in prognosi riservata per una caduta di diversi metri nell’anfiteatro del Monte Echia, a Napoli. Sottoposto a intervento chirurgico, il ragazzo sta lottando contro la morte in seguito alle gravi lesioni riportate.

La caduta dal terrazzo del Monte Echia

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di domenica 7 giugno nella terrazza dell’anfiteatro del Monte Echia, nota per la vista panoramica da cui si può ammirare l’intero golfo di Napoli e del Vesuvio, dove il ragazzo era arrivato con un gruppo di turisti e la famiglia.

Secondo quanto ricostruito, il 20enne si sarebbe sporto troppo per fare una foto o un selfie, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto da un’altezza di almeno cinque metri.

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Il turista in pericolo di vita a Napoli

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul luogo per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Pellegrini, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica.

Al momento è considerato dal personale medico in pericolo di vita, la prognosi è riservata.

L’ipotesi selfie dal terrazzo dell’anfiteatro

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Il 20enne residente a Palermo si trovava a Napoli in vacanza con la famiglia, con la quale aveva deciso di andare a guardare il golfo dall’anfiteatro del Monte Echia, uno dei promontori più antichi della città e punto panoramico molto frequentato, che attrae ogni anno migliaia di turisti per godere della vista anche del Vesuvio e di Castel dell’Ovo.

Le testimonianze dei parenti e dei presenti saranno importanti per accertare quanto successo. Al momento gli investigatori ritengono che possa essersi trattato di un incidente, causato forse dall’imprudenza del ragazzo mentre tentava di scattarsi un selfie con il panorama alle spalle.

Per chiarire la dinamica si stanno raccogliendo anche le immagini delle telecamere dell’area.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Fanpage, il giovane si sarebbe arrampicato su un macigno di tufo della Villa di Lucullo, impattando al suolo contro le mattonelle della piazzetta sottostante.

Sulla rupe sarebbe salito insieme a lui sarebbe anche un’altra persona.