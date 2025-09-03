Turista tedesca accoltellata a Sottomarina di Chioggia mentre passeggia col cane, fermato l'aggressore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una turista tedesca sulla trentina è stata accoltellata a Sottomarina di Chioggia (Venezia) mentre portava a spasso il cane. La donna sarebbe stata colpita più volte da uno sconosciuto con il volto coperto da un casco, ed è stata poi ricoverata in Rianimazione all’ospedale di Chioggia: non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini e in serata hanno fermato il presunto responsabile.

Turista aggredita a Sottomarina di Chioggia

Nella tarda serata di lunedì 1 settembre 2025 una turista tedesca sulla trentina è stata accoltellata mentre portava a spasso il cane in viale Vittor Pisani, a Sottomarina di Chioggia (Venezia).

L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzanotte, a poche centinaia di metri dall’appartamento turistico dove la donna era arrivata nel pomeriggio con il compagno e il figlio. La vittima avrebbe notato un uomo con casco che la fissava dall’altro lato della strada; lo sconosciuto avrebbe attraversato la carreggiata e l’avrebbe raggiunta, colpendola ripetutamente alla parte superiore del corpo.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Ci sarebbero stati più di dieci fendenti, non profondi perché la donna si muoveva per difendersi, con ferite a testa, collo, spalle e mani. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi mentre l’uomo si allontanava.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chioggia e i sanitari del Suem 118. La donna, trovata cosciente ma in stato di shock, è stata trasportata in Rianimazione all’ospedale di Chioggia per le prime cure; le sue condizioni sono state giudicate serie ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Durante l’aggressione si sono perse le tracce del cagnolino Luky, e nelle ore successive è stato attivato anche il supporto della sorveglianza aerea con droni per la ricerca del cane nella zona tra viale Trieste e viale Piemonte.

Il sindaco Mauro Armelao ha espresso solidarietà alla vittima, ringraziando i soccorritori e annunciando la volontà dell’amministrazione di costituirsi parte civile per il danno d’immagine: “Chioggia non è questa, la nostra è una città ospitale e accogliente, che non accetta simili episodi di brutale violenza, capaci non solo di mettere a rischio la vita umana, ma anche di ferire una comunità intera”.

Il fermo del presunto aggressore

Le indagini, avviate immediatamente, puntano a definire la dinamica e il movente, al momento non chiari: non risultano elementi di rapina né di molestie.

I carabinieri stanno acquisendo e analizzando le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private dell’area; sono state raccolte diverse testimonianze.

In serata i militari hanno fermato un uomo ritenuto il presunto responsabile dell’accoltellamento: si tratterebbe, di un 25enne residente a Chioggia, già noto per disagi personali. L’uomo è stato sottratto alla folla e accompagnato in caserma per essere sentito dagli investigatori.