Turista tedesco si tuffa nel lago di Como per salvare i figli ma non riemerge, le ricerche con i sommozzatori

Dramma sul lago di Como a Dorio, dove un turista tedesco si è tuffato da una barca per andare in soccorso dei figli in difficoltà. I ragazzi sono riusciti a tornare a riva, mentre l’uomo non è più riemerso. Le ricerche, scattate nel pomeriggio, vedono impegnati vigili del fuoco, soccorso nautico e un elicottero con sommozzatori.

Lago di Como, turista disperso a Dorio

Il drammatico episodio si è verificato lunedì 25 agosto, nel pomeriggio, proprio di fronte all’abitato di Dorio sul lago di Como. Le ricerche sono in corso per un turista tedesco che risulta disperso nel bacino, dopo non essere più riemerso in seguito a un tuffo in acqua.

Il tutto è accaduto a poche decine di metri dal porticciolo. L’uomo si era lanciato da una barca nel tentativo di soccorrere i propri figli in difficoltà.

Il turista si è gettato in acqua di fronte a Dorio, nel lago di Como: ha messo in salvo i figli, poi è scomparso

In seguito al suo intervento, fortunatamente, i ragazzi sono riusciti a raggiungere la riva illesi, mentre per lui il destino è stato diverso.

L’allarme e le ricerche

Le ricerche, concentrate nel tratto di lago antistante Dorio, sono tuttora in corso. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30, quando l’uomo è scomparso sott’acqua senza più riemergere.

Subito sono partite le ricerche coordinate dai vigili del fuoco, con le squadre nautiche di Bellano e Dongo impegnate a scandagliare l’area con i battelli pneumatici.

Al loro fianco sono giunti sul posto anche i volontari del Soccorso bellanese con l’idroambulanza.

Per ampliare le possibilità di ritrovamento è intervenuto anche l’elicottero dei Draghi lombardi del 115, decollato da Malpensa con a bordo i sommozzatori. L’obiettivo è individuare dall’alto possibili tracce del corpo e proseguire le operazioni in profondità.

L’incidente di luglio

Poco più di un mese prima, una turista olandese di 32 anni, Julina de Lannoy, era morta in un tragico incidente fra barche sul lago di Como.

Nel pomeriggio del 12 luglio, la barca che aveva noleggiato si era scontrata con un’altra vicino a viale Geno. A causa dell’impatto, la donna era stata sbalzata fuori bordo e ha riportato ferite mortali, tra cui la recisione di una gamba, probabilmente a causa dell’elica.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la turista era deceduta poco dopo essere stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como.