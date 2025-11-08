Turista violentata in pieno centro a Firenze vicino alla stazione di Santa Maria Novella, chi sono i 2 fermati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Attorno alle quattro del mattino dell’8 novembre, in una delle zone più centrali di Firenze, una turista panamense di 35 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata da due uomini mentre camminava in piazza San Pancrazio, a pochi passi da via Tornabuoni e dalla stazione di Santa Maria Novella. La donna sarebbe stata avvicinata dai due sconosciuti, poi trascinata fino a un’auto parcheggiata e abusata al suo interno.

Turista violentata a Firenze

Come riporta ANSA, a dare l’allarme è stato un passante, un cameriere che stava rientrando dal turno di lavoro: ha sentito le urla provenire da una vettura e ha immediatamente contattato il 112.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e, dopo pochi minuti, gli agenti della Squadra Mobile, che hanno raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione.

La ragazza è stata aggredita quando era nella zona della stazione di Santa Maria Novella a Firenze

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo la piazza e nelle vie laterali, con i video che avrebbero fornito indicazioni decisive per individuare i due presunti aggressori.

Due uomini stranieri sono stati rintracciati nelle vicinanze e accompagnati in questura per l’identificazione.

Al momento si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli accertamenti tecnici e dei riscontri medici sulla vittima.

Come sta la donna violentata

La 35enne, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Careggi, dove i sanitari hanno attivato il codice rosa, il percorso riservato alle vittime di violenza sessuale.

La donna, nelle prime ore, non è riuscita a ricostruire con precisione quanto accaduto e ha fornito solo pochi dettagli agli investigatori, che la ascolteranno nuovamente non appena le sue condizioni emotive lo permetteranno.

La piazza dove si sarebbe verificata l’aggressione è un punto centrale ma defilato del centro fiorentino: uno spazio ristretto, attraversato da turisti e lavoratori di giorno, che durante la notte resta quasi deserto, condizione che potrebbe aver facilitato l’azione dei due assalitori.

Le indagini in corso a Firenze

La polizia sta lavorando per definire con esattezza la sequenza degli eventi: movimenti della donna nelle ore precedenti, orari delle riprese delle telecamere, spostamenti dei sospettati e possibili testimoni da rintracciare nelle attività vicine.

Gli investigatori attendono anche i risultati degli esami medico-legali, fondamentali per confermare o escludere responsabilità dirette dei fermati.

La Procura di Firenze valuterà nelle prossime ore eventuali misure cautelari.