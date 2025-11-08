Turista violentata in pieno centro a Firenze vicino alla stazione di Santa Maria Novella, chi sono i 2 fermati
Turista panamense violentata a Firenze: due uomini fermati in piazza San Pancrazio. Indagini della polizia con telecamere e codice rosa attivato
Attorno alle quattro del mattino dell’8 novembre, in una delle zone più centrali di Firenze, una turista panamense di 35 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata da due uomini mentre camminava in piazza San Pancrazio, a pochi passi da via Tornabuoni e dalla stazione di Santa Maria Novella. La donna sarebbe stata avvicinata dai due sconosciuti, poi trascinata fino a un’auto parcheggiata e abusata al suo interno.
Turista violentata a Firenze
Come riporta ANSA, a dare l’allarme è stato un passante, un cameriere che stava rientrando dal turno di lavoro: ha sentito le urla provenire da una vettura e ha immediatamente contattato il 112.
Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia e, dopo pochi minuti, gli agenti della Squadra Mobile, che hanno raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione.
La ragazza è stata aggredita quando era nella zona della stazione di Santa Maria Novella a Firenze
Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo la piazza e nelle vie laterali, con i video che avrebbero fornito indicazioni decisive per individuare i due presunti aggressori.
Due uomini stranieri sono stati rintracciati nelle vicinanze e accompagnati in questura per l’identificazione.
Al momento si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli accertamenti tecnici e dei riscontri medici sulla vittima.
Come sta la donna violentata
La 35enne, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Careggi, dove i sanitari hanno attivato il codice rosa, il percorso riservato alle vittime di violenza sessuale.
La donna, nelle prime ore, non è riuscita a ricostruire con precisione quanto accaduto e ha fornito solo pochi dettagli agli investigatori, che la ascolteranno nuovamente non appena le sue condizioni emotive lo permetteranno.
La piazza dove si sarebbe verificata l’aggressione è un punto centrale ma defilato del centro fiorentino: uno spazio ristretto, attraversato da turisti e lavoratori di giorno, che durante la notte resta quasi deserto, condizione che potrebbe aver facilitato l’azione dei due assalitori.
Le indagini in corso a Firenze
La polizia sta lavorando per definire con esattezza la sequenza degli eventi: movimenti della donna nelle ore precedenti, orari delle riprese delle telecamere, spostamenti dei sospettati e possibili testimoni da rintracciare nelle attività vicine.
Gli investigatori attendono anche i risultati degli esami medico-legali, fondamentali per confermare o escludere responsabilità dirette dei fermati.
La Procura di Firenze valuterà nelle prossime ore eventuali misure cautelari.