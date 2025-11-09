Turista violentata in strada a Firenze, scattano gli arresti e Salvini torna sulla castrazione chimica: cos'è

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il vicepremier Matteo Salvini torna a chiedere la castrazione chimica dopo lo stupro di una turista a Firenze. Salvini ha definito “un altro orrore” quanto accaduto e ha rilanciato la proposta della Lega per introdurre la castrazione chimica “per bloccare stupratori e pedofili”. Due nordafricani sono stati fermati dalla polizia e ritenuti responsabili dello stupro.

Castrazione chimica per gli stupratori, Salvini rilancia

“Firenze, un altro orrore, un altro stupro ai danni di una donna. Basta! Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera, pur rappresentando meno del 9% della popolazione totale”, ha scritto Salvini sui social.

“Avanti senza altri dubbi con la proposta della Lega che, come già in altri Paesi, prevede la castrazione chimica per bloccare stupratori e pedofili, di qualunque nazionalità siano”, ha poi proseguito il leader della Lega.

Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier

Turista 35enne violentata a Firenze

Lo stupro ai danni di una turista panamense di 35 anni si è verificato nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre nel centro storico di Firenze, nei pressi di piazza San Pancrazio.

Secondo la ricostruzione, la donna si trovava da sola e sarebbe stata avvicinata da due uomini, poi identificati come un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32 anni, già noti alle forze dell’ordine.

In pochi istanti i due avrebbero aggredito e poi violentato la turista, forse in strada o all’interno di un’auto. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di un cameriere che, dopo il lavoro, stava tornando a casa. Quest’ultimo ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta la polizia, che ha bloccato i due uomini mentre tentavano di allontanarsi.

In manette un egiziano e un marocchino

Condotti in Questura a Firenze, sono stati interrogati e poi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Dopo il fermo disposto dal pubblico ministero i due sono stati trasferiti nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Firenze. Le indagini sulla turista violenta a Firenze sono condotte dalla Squadra Mobile.

L’ultimo appello di Matteo Salvini sulla castrazione chimica risale allo scorso giugno, quando il vicepremier aveva fatto sapere che il Parlamento aveva approvato un ordine del giorno per l’istituzione di un tavolo per discutere una legge sul tema. La castrazione chimica è un trattamento medico che utilizza farmaci per ridurre temporaneamente la produzione di ormoni sessuali (principalmente testosterone negli uomini).