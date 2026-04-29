Turiste comprano astici al ristorante per liberarli in mare a Castellammare, perché "è sbagliato" e i rischi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È diventato virale il video di due turiste statunitensi, madre e figlia, che hanno deciso di acquistare tutti gli astici presenti all’interno dell’acquario del ristorante “Mercato Pompeiano” per poi liberarli in mare. Le due donne hanno cercato di evitare che gli animali finissero come pietanza della giornata. Un gesto che da alcuni è stato apprezzato, ma che dagli esperti è stato immediatamente criticato per il rischio che comporta per l’ecosistema marino.

Comprano e liberano astici in mare

Due turiste americane hanno deciso di riportarsi a casa un “bel ricordo” dalla loro vacanza in Italia. Così, dopo aver notato degli astici all’interno di un acquario di un ristorante, hanno deciso di comprarli e liberarli in mare.

Madre e figlia hanno comprato l’intero lotto e hanno liberato gli astici in una spiaggia di Castellammare di Stabia. Sono decine gli esemplari liberati nelle acque del Mediterraneo.

Mentre si riprendevano, le donne hanno dichiarato di volersi portare a casa negli Stati Uniti il ricordo di questo avvenimento. “È stato bello, siamo felici”, ha dichiarato la donna nel video diventato virale. Secondo loro, hanno regalato un’ultima possibilità agli astici. Hanno anche ringraziato il ristoratore che ha venduto loro il lotto.

L’errore grave

I biologi marini, alla vista di quanto accaduto, non hanno però visto il gesto come qualcosa di bello, anzi. Il problema riportato nei commenti al video, prima ancora dell’intervento di esperti, è stato fatto notare da moltissimi utenti.

Da dove provengono gli animali? Gli astici venduti nei ristoranti italiani spesso provengono dall‘Atlantico nord-occidentale. Guardando le immagini del video, si può confermare l’appartenenza a una specie diversa dall’astice europeo, che ha un colore più blu e non tonalità brune come nel caso dell’astice americano o canadese.

Questo significa che l’astice americano è una specie aliena per il mar Mediterraneo e introdurlo può alterare in maniera profonda gli equilibri marini già molto fragili e che ogni estate vengono invasi da specie aliene che mettono a rischio ambiente ed economia. Inoltre, considerando le temperature calde del Tirreno rispetto all’Atlantico, è molto probabile che gli animali rilasciati siano andati incontro a uno shock termico letale.

L’opinione di Fabio Crocetta

La particolarità dell’episodio ha portato diversi esperti a prendere la parola, come nel caso di Fabio Crocetta, ricercatore presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, esperto di crostacei e specie aliene. Intervistato per Repubblica, ha dichiarato che, per quanto il gesto sia stato dettato evidentemente da buone intenzioni, è però da considerarsi “avventato”.

Non solo perché è molto probabile che gli astici rilasciati non sopravvivano per le condizioni dell’ambiente o perché mangiati da altre specie in pochi giorni, ma anche perché, non essendo autoctoni del Mediterraneo, possono creare il già citato danneggiamento dell’ecosistema marino.

Cosa dice la legge?

Il video diventato virale è la prova di una violazione di legge. Il rilascio in natura di specie esotiche è infatti severamente vietato dal regolamento europeo 1143/2014, normativa recepita anche dall’Italia che serve proprio a prevenire gli effetti dell’introduzione deliberata o accidentale di specie non native.

Qualsiasi immissione di fauna in natura deve essere autorizzata perché vanno calcolati i rischi ecologici. Quindi l’azione compiuta a Castellammare è un reato contro la biodiversità.

L’ordinamento italiano punisce il reato contro la biodiversità, quindi il rilascio in natura di specie invasive, con l’arresto fino a tre anni e una multa dai 10 ai 150.000 euro.