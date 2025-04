Turiste tedesche come “Hänsel e Gretel” si perdono sul sentiero di Monte Catillo, salvataggio della polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due turiste tedesche sono state salvate dalla polizia dopo essersi perse sul sentiero di Monte Catillo, nei pressi di Tivoli. Le giovani, di 28 e 36 anni, erano state allertate dai loro compagni di viaggio che, preoccupati, avevano chiesto aiuto alle autorità.

Il salvataggio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato alle 19.00 di giovedì scorso, quando una coppia tedesca si è presentata al Commissariato di Tivoli in forte apprensione per le loro amiche. Le due ragazze avevano deciso di trascorrere una giornata fuori Roma per un’escursione nella riserva naturale di Monte Catillo, con l’intento di ammirare il tramonto e il profilo della cupola di San Pietro.

La perdita di orientamento

Una volta goduto lo splendido panorama, le due ragazze, però, come nella fiaba tedesca dei fratelli Grimm, “Hänsel e Gretel”, non erano riuscite a ritrovare il sentiero, ed avevano perso l’orientamento. Nonostante i tentativi di contattare i soccorsi, il segnale era assente. In extremis, sono riuscite a inviare un messaggio ai loro amici, informandoli del pericolo e della loro posizione sul percorso che da Tivoli porta a Monte Catillo.

L’intervento tempestivo

Gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno compreso l’urgenza della situazione e si sono attivati per salvare le ragazze prima che calasse il buio, momento in cui la riserva diventa il rifugio di lupi e cinghiali. Equipaggiati con un veicolo fuoristrada, hanno raggiunto l’ingresso della riserva e, grazie al messaggio delle ragazze, sono riusciti a localizzare l’area in cui si trovavano. Dopo circa 20 minuti di perlustrazione, le hanno trovate spaventate e disorientate tra la vegetazione.

Il ritorno alla sicurezza

Fatemeh e Lea sono state immediatamente soccorse dai poliziotti, che, dopo essersi assicurati delle loro condizioni fisiche, le hanno tranquillizzate e messe al sicuro nel veicolo. Poco dopo, negli uffici del Commissariato, le ragazze hanno potuto riabbracciare i loro amici e, dopo aver ringraziato i loro “engel polizisten“, sono tornate nel loro B&B in zona Vaticano. Roma

Fonte foto: IPA