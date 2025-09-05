Turiste violentate a Paternò vicino Catania dopo aver chiesto un passaggio al loro B&b, arrestati tre giovani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Violentate in un van dopo aver accettato un passaggio. Due giovani turiste ungheresi hanno subito ripetuti abusi sessuali nelle campagne di Paternò, nel Catanese, da tre ragazzi irregolari sul territorio, che si erano offerti di portarle al loro B&b. I tre sono stati bloccati e arrestati per violenza di gruppo, grazie alla telefonata di nascosto alla sorella di una delle vittime.

Le turiste violentate vicino Catania

Le due ragazze erano salite sul van di due sconosciuti convinte di ricevere un passaggio per il loro alloggio, al termine di una giornata al mare. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Sicilia, le giovani turiste si sarebbero però presto accorte che il furgone stava prendendo un’altra strada.

Durante un breve tragitto, le ragazze sarebbero state palpeggiate su tutto il corpo dai due malintenzionati, che raggiunto un posto isolato avrebbero preso a bordo un altro connazionale.

Il comune di Paternò, nel Catanese, dove si è verificata la violenza sessuale su due turiste ungheresi

La telefonata

A quel punto il terzo ragazzo avrebbe costretto le vittime ad assumere della cocaina, per poi ripartire e continuare ad abusare sessualmente delle ragazze con i due amici.

Nel percorso verso un’altra destinazione una delle due turiste è riuscita a lanciare l’allarme alla sorella, con la scusa di fare una telefonata alla madre per rassicurarla sulla vacanza. Nella chiamata la ragazza è riuscita anche a fornire il numero di targa del veicolo segnato durante una sosta.

Ricevuta la segnalazione della familiare della giovane ungherese, la polizia si è messa sulle tracce del furgone, individuato grazie al segnale Gps dello smartphone della vittima.

Gli arresti a Paternò

Seguendo la localizzazione tramite l’app attivata da una delle due vittime, infatti, gli agenti delle Volanti sono riusciti a trovare le turiste in lacrime su una panchina in una piazza di Paternò, circondate dai tre giovani a fianco del van.

Le due ragazze sono state messe in salvo e trasportate per le cure e gli esami del caso in ospedale, dove hanno presentato denuncia formale raccontando quanto accaduto.

I tre marocchini, di 21, 22 e 24 anni, sono stati arrestati e portati nel penitenziario di Piazza Lanza a Catania: da successivi accertamenti sarebbero risultati tutti senza regolare permesso di soggiorno.

Il gip ha convalidato la misura cautelare della custodia in carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.