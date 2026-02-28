Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Per tre giovani di Manduria è stato disposto il divieto di frequentare piazze e aree pubbliche del centro cittadino perché ritenuti presunti responsabili di aggressioni e atti violenti. Il provvedimento, firmato dal Questore di Taranto, è stato emesso dopo indagini che hanno ricostruito episodi di violenza avvenuti lo scorso novembre e durante la notte di San Lorenzo.

Violenze nel centro di Manduria, Taranto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia ha firmato il provvedimento DA.CUR. nei confronti di tre giovani originari di Manduria.

La misura è stata adottata per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, vietando ai destinatari l’accesso alle principali piazze e aree pubbliche del comune messapico.

Le indagini e i fatti contestati

L’attività investigativa del Commissariato di Manduria ha preso avvio dopo la richiesta d’aiuto di un turista, vittima di una aggressione avvenuta nel mese di novembre in una delle piazze principali del paese.

Secondo quanto ricostruito il turista sarebbe intervenuto in difesa del figlio, colpito da uno schiaffo da parte di uno dei tre presunti aggressori. L’intervento del padre avrebbe scatenato la reazione violenta degli indagati che lo hanno colpito con calci e pugni provocandogli numerose fratture al volto.

Il ruolo delle immagini di videosorveglianza

Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso agli investigatori di concentrare le indagini su tre ventenni già noti alle forze dell’ordine.

Le prove raccolte hanno confermato la loro presenza e il coinvolgimento nell’episodio di violenza ai danni del turista.

Precedenti episodi e clima di insicurezza

I giovani identificati sarebbero stati coinvolti anche in un altro episodio simile, avvenuto la notte di San Lorenzo dello scorso anno sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna dove alcuni turisti lombardi sono stati vittime di aggressione.

La costante presenza dei tre nel centro cittadino, anche nelle ore notturne, e le loro condotte violente avrebbero avuto lo scopo di imporre il controllo sul territorio attraverso atti di vandalismo, aggressioni e intimidazioni. Queste azioni hanno contribuito a creare un clima di insicurezza e allarme sociale, con ripercussioni sulla tranquillità dei cittadini e sulla fruibilità degli spazi pubblici.

La misura di prevenzione e la tutela della collettività

Al termine delle indagini, concluse con la denuncia in stato di libertà dei tre aggressori per il reato di lesioni personali, il Questore di Taranto ha ritenuto necessario e urgente adottare una misura di prevenzione.

Il divieto di accesso alle principali piazze e aree pubbliche del comune messapico è stato disposto per impedire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza della collettività.

L’ultimo episodio, che ha visto coinvolta la città di Taranto, sottolinea l’importanza delle misure preventive adottate dalle autorità per contrastare fenomeni di violenza e garantire la sicurezza nei luoghi pubblici.

