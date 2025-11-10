Turisti americani ebrei ortodossi aggrediti a Milano in stazione Centrale, 25enne pakistano arrestato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Aggressione alla stazione Centrale di Milano: un gruppo di turisti ebrei provenienti dagli Usa è stato preso di mira con calci e pugni da un 25enne di origini pakistane. Dopo essersi avvicinato, il giovane avrebbe iniziato a inveire contro di loro, urlando frasi legate al conflitto in Medio Oriente e accusandoli del “massacro di bambini” in Palestina. Il pakistano è stato fermato dalla vigilanza e poi arrestato dalla Polfer.

Ebrei ortodossi aggrediti alla stazione Centrale di Milano

L’episodio è avvenuto intorno alle 13:00 di lunedì 10 novembre, nei pressi dei binari, sotto gli occhi di decine di viaggiatori e davanti a numerose telecamere di sorveglianza.

Secondo quanto ricostruito, i turisti ebrei erano una decina, tutti giovani, ed erano in viaggio da Milano a Venezia. Si trovavano davanti ai tabelloni per controllare gli orari dei treni quando l’aggressore li ha notati per il loro abbigliamento tradizionale.

IPA

Il 25enne pakistano era arrivato poco prima in treno da Trento. Il giovane ha iniziato subito a inveire, poi dalle parole è passato ai fatti: ha colpito con calci e pugni uno dei turisti americani, un coetaneo, ferendolo alla testa forse con un grosso anello indossato a un dito.

Il ferito, soccorso subito da altri viaggiatori, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, dove gli sono state riscontrate lesioni non gravi.

Arrestato l’aggressore

Il pakistano è stato fermato da un addetto alla sicurezza delle Ferrovie e poi arrestato dagli agenti della Polfer di Milano intervenuti sul posto. Su di lui grava ora l’accusa di lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Si sarebbe trattato di uno scoppio di collera estemporaneo: secondo i primi accertamenti della Digos, il giovane non avrebbe precedenti e non risulterebbe legato a gruppi antisemiti o islamisti.

Chi sono gli ebrei ortodossi

Gli ebrei ortodossi sono divisi in diverse correnti. Gli uomini sono riconoscibili perché indossano la kippah (o altro copricapo) e vesti nere. Hanno inoltre barba e riccioli laterali che crescono dalla tempia (peot).

Agli uomini è prescritto di studiare la Torah e pregare tre volte al giorno. Alle donne è richiesto di vivere modestamente, di educare la prole e accudire il marito.