Turisti curiosi assaltano la famiglia nel bosco, appello di Nathan e Catherine: "Chiediamo privacy e spazio"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il casolare della famiglia del bosco preso d’assalto dai turisti in cerca di selfie o di una copia del libro di Catherine Birmingham, “La mia verità”. C’è addirittura chi passa nei pressi dell’abitazione, dove si intravedono anche l’asinello Gallipoli, il cavallo Lee e due cagnolini, suonando il clacson nelle ore notturne. Di fronte a tutto ciò, Catherine e il marito Nathan Trevallion da un lato chiedono privacy, dall’altro ringraziano per il calore che mostra loro la gente.

Famiglia del bosco: casolare preso d’assalto dai turisti

Il casolare di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dista circa tre chilometri dal centro di Palmoli ed è diventato una sorta di luogo ambito dai turisti.

La vicenda dei figli allontanati dai genitori è diventata nota a livello nazionale, scatenando la curiosità di molte persone. Una curiosità tale che spinge qualcuno fino alla porta di casa dei due coniugi.

ANSA

“C’è più traffico qui che nella Fontana di Trevi”, ha dichiarato un signore dall’accento inglese, come riportato dal quotidiano La Stampa, in riferimento al viavai attorno al casolare della coppia.

L’appello pubblico rivolto agli italiani da Nathan e Catherine

Nel frattempo, Nathan e Catherine hanno lanciato un appello pubblico agli italiani attraverso i social.

“Carissima Italia – scrivono – siamo profondamente commossi e onorati dall’ondata di sostegno e dal continuo desiderio reciproco di riunire i nostri meravigliosi figli. Siamo anche estremamente grati per il supporto al mio libro e al messaggio che trasmette”.

“Vi preghiamo di comprendere che io e Nathan stiamo vivendo un trauma e uno stress incredibili da quasi due anni e vi chiediamo gentilmente di concederci la privacy e lo spazio di cui abbiamo bisogno per ritrovare la forza per i nostri figli”, hanno aggiunto.

“La nostra casa è un rifugio sicuro, fonte di guarigione e rinascita. Sarò presente e potrò dare il mio contributo durante le presentazioni del libro che organizzerò. Vi informiamo che il libro può essere acquistato online o presso la vostra libreria di fiducia: non abbiamo copie da vendere. Vi inviamo tanto amore, luce e gratitudine. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno“, hanno concluso Nathan e Catherine.

Tonino Cantelmi: “Stupiti dal potente sentiment popolar-istituzionale”

Tonino Cantelmi, consulente di parte della coppia anglo-australiana, ha così commentato la vicenda: “Rimaniamo stupiti dal potente sentiment popolar-istituzionale verso la famiglia del bosco. Le presentazioni del libro sono affollatissime e la gente è affettuosa ed entusiasta; scrittrici come Susanna Tamaro e showgirl come Amii Stewart hanno lanciato appelli, non sono mancate le preghiere del Papa né i richiami istituzionali della Garante Nazionale per l’Infanzia e della Presidente della commissione parlamentare per l’infanzia.”

“Insomma c’è un mondo fatto di istituzioni, intellettuali e gente del popolo che non manca di esprimere affetto a Catherine e Nathan”, ha sottolineato Cantelmi.

“Tutto questo – ha concluso il consulente – aiuta a sopportare l’immenso dolore e l’immensa sofferenza che in questo momento vive, ma ci induce a sperare, ci induce a pensare che questa storia non possa che finire bene. Non credo che ci sia ancora qualcuno che, come Hiroo Onoda, sia ancora convinto che la guerra non sia finita”.