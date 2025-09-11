Turisti ebrei aggrediti a Venezia da una decina di persone: schiaffi al marito, ferita anche la moglie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Due turisti ebrei, un cittadino americano e sua moglie di nazionalità israeliana, sarebbero stati aggrediti a Venezia da una decina di uomini nordafricani, al grido di “Free Palestine” (“Palestina libera”). L’uomo sarebbe stato schiaffeggiato, mentre la moglie sarebbe rimasta ferita in seguito al lancio di una bottiglia di vetro all’indirizzo della coppia.

Turisti ebrei aggrediti a Venezia: cos’è successo

La vicenda, riferita dalla stampa locale, è riportata dall’agenzia ANSA: il cittadino americano e la moglie israeliana, entrambi di religione ebraica, sarebbero stati aggrediti nella notte tra il 7 e l’8 settembre nei pressi di un chiosco in Strada Nova, all’altezza di Santa Fosca a Venezia, da una decina di uomini nordafricani al grido di “Palestina libera”.

Il gruppo avrebbe notato l’abbigliamento della tradizione ebraica ortodossa. Dopo i primi insulti, in particolare rivolti da un trentunenne tunisino, la coppia avrebbe cercato di allontanarsi ma sarebbe stata inseguita – tra ingiurie e simulazioni di atti sessuali – e accerchiata.

Qui un componente del gruppo avrebbe aizzato contro di loro il suo cane (un rottweiler) senza museruola, mentre il trentunenne avrebbe schiaffeggiato l’uomo fingendo di volergli porgere la mano.

Contro la coppia sarebbe anche volata una bottiglia di vetro, che andando in frantumi per terra avrebbe ferito la donna alla caviglia.

L’intervento delle forze dell’ordine a Venezia

I militari della Guardia di Finanza hanno intercettato gli uomini mentre si allontanavano dopo l’aggressione. Alcuni di loro sono stati identificati. Successivamente sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della Questura.

Sono scattate le prime denunce alla Procura di Venezia, con l’ipotesi di reato di minaccia aggravata dall’istigazione o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il tunisino che avrebbe colpito il turista ebreo è stato denunciato anche per percosse ma a piede libero, perché risulta essere incensurato: è residente a Modena e il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso gli ha vietato di tornare nella città lagunare per due anni.

Un secondo aggressore, irregolare, è stato portato al centro per il rimpatrio di Bari in vista del suo ritorno in Tunisia.

Il precedente a Venezia

Se la ricostruzione dei fatti dovesse essere confermata, si tratterebbe del secondo episodio antisemita accaduto in un mese a Venezia: nel mese di agosto, infatti, una coppia americana di ebrei era stata aggredita a Rialto con modalità simili.

La reazione della Comunità Ebraica

La Comunità Ebraica di Venezia, attraverso una nota, ha condannato l’episodio:

“Appreso con sgomento e preoccupazione la notizia dell’ennesima aggressione antisemita verificatasi la notte scorsa in pieno centro città ai danni di una coppia di turisti ebrei ortodossi. Episodi come questi di certo ci interrogano sul ruolo di Venezia città dell’accoglienza, mentre emerge un clima di intolleranza che oggi colpisce tutta la collettività veneziana”.