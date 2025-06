Turisti 'fantasma' a Roma in una struttura ricettiva in via Ruggero Bonghi, attività chiusa per abusivismo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata chiusa una struttura ricettiva a Roma per abusivismo alberghiero. Gli agenti del Commissariato Esquilino hanno scoperto che la struttura ospitava turisti non registrati attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto ieri mattina, quando è stato notificato il provvedimento del Questore di Roma che dispone la cessazione immediata dell’attività.

Controlli amministrativi e scoperta dell’irregolarità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Esquilino hanno effettuato controlli amministrativi in via Ruggero Bonghi, mirati a contrastare le irregolarità nel settore ricettivo. Durante questi controlli, è emerso che la struttura ospitava turisti “fantasma”, non tracciati attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Inoltre, la struttura stessa non risultava registrata presso le Autorità competenti.

Provvedimento del Questore e chiusura immediata

Il check-out per gli ospiti e il titolare è scattato ieri mattina, con la notifica del provvedimento del Questore di Roma che ha disposto la cessazione immediata dell’attività abusiva. La decisione è stata motivata dalla dimostrata riluttanza della titolare nel conformarsi alla normativa di settore. Già in un controllo effettuato qualche giorno fa, gli agenti avevano riscontrato la presenza di due turisti sconosciuti al portale Alloggiati Web, ma la titolare non aveva ottemperato all’intimazione ricevuta.

Ripetizione delle irregolarità e chiusura definitiva

A distanza di pochi giorni, quando i poliziotti si sono presentati nuovamente presso la struttura, hanno riscontrato una situazione analoga a quella precedentemente accertata. L’istruttoria aperta dalla Divisione Amministrativa della Questura si è conclusa con l’emissione del provvedimento di cessazione immediata dell’attività da parte del Questore. La struttura resterà quindi definitivamente chiusa.

IPA