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È di 12 persone indagate e numerose misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro una presunta organizzazione criminale dedita alla tratta di persone e allo sfruttamento del lavoro in ambito agricolo. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco, e ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di cittadini italiani e indiani, ritenuti coinvolti in un articolato sistema di reclutamento e sfruttamento di lavoratori stranieri.

L’operazione e le indagini: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nelle prime ore del mattino, coinvolgendo il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza e il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con il supporto dell’Arma territoriale. L’attività ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza. Il provvedimento è il risultato di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) di Potenza, che ha visto impegnati i militari in un lavoro di analisi e riscontro sul campo, finalizzato a smantellare una presunta rete criminale dedita alla tratta di persone e all’sfruttamento del lavoro con aggravante della transnazionalità.

I destinatari delle misure cautelari

Le misure cautelari hanno riguardato 12 persone, tra italiani e indiani: 2 della custodia cautelare in carcere, 5 degli arresti domiciliari e 5 dell’obbligo/divieto di dimora. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con l’aggravante della transnazionalità. L’operazione ha interessato le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco, a testimonianza della ramificazione del fenomeno su scala nazionale.

L’origine dell’indagine: l’ispezione a Grumento Nova

L’indagine ha preso avvio da un’ispezione condotta nell’agosto 2023 presso un’azienda agricola di Grumento Nova (PZ), durante la quale i Carabinieri hanno accertato l’impiego di numerosi cittadini extracomunitari in condizioni di grave sfruttamento. L’intuizione investigativa dei militari ha permesso di andare oltre la semplice contestazione delle sanzioni amministrative e del reato di sfruttamento del lavoro, fornendo alla magistratura i primi elementi per ipotizzare l’esistenza di un’organizzazione criminale strutturata e ramificata anche a livello internazionale.

La struttura della rete criminale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sodalizio criminale era in grado di gestire contemporaneamente decine di pratiche migratorie, sfruttando in modo fraudolento le procedure previste dai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari all’estero selezionavano i lavoratori, spesso giovani vulnerabili e in condizioni di bisogno, inducendoli a versare somme comprese tra 8.500 e 13.000 euro per ottenere il visto. Questi importi, spesso raccolti dalle famiglie d’origine con pesanti indebitamenti, rappresentavano il primo anello di una catena di assoggettamento che costringeva i lavoratori ad accettare condizioni di lavoro degradanti.

Le condizioni dei lavoratori sfruttati

Una volta giunti in Italia, i braccianti venivano privati della libertà di scelta e costretti a turni massacranti, spesso superiori alle 10-12 ore giornaliere, in cambio di paghe irrisorie non conformi ai contratti collettivi nazionali. La soggezione era aggravata dalle precarie condizioni alloggiative, con sistemazioni fatiscenti e prive di servizi essenziali, e dal timore di non poter onorare il debito contratto con l’organizzazione. Gli indagati, inoltre, avrebbero minacciato le vittime di non far ottenere loro il permesso di soggiorno, rafforzando così il controllo psicologico ed economico sui lavoratori.

Il ruolo delle aziende agricole compiacenti

L’apporto specialistico dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro è stato fondamentale anche per analizzare la posizione delle aziende agricole che, dietro compenso illecito stimato tra 3.500 e 4.000 euro per ogni pratica, presentavano domande di assunzione per quote di lavoratori stagionali. Questo sistema ha permesso all’organizzazione di operare indisturbata, sfruttando la vulnerabilità dei lavoratori stranieri e la complicità di alcuni datori di lavoro locali.

Un fenomeno dal respiro internazionale

L’indagine ha messo in luce la portata transnazionale del fenomeno, con ramificazioni che arrivano fino in India. Il costante raccordo tra l’Arma dei Carabinieri e la D.D.A. ha consentito di trasformare un controllo iniziale in un’indagine di sistema, sviluppata attraverso l’analisi incrociata di dati amministrativi, flussi migratori e riscontri sul campo. La professionalità dei reparti investigativi ha permesso di cristallizzare un quadro indiziario solido, ritenuto tale dal Giudice per le Indagini Preliminari, e di allontanare dal circuito economico soggetti che inquinavano la leale concorrenza.