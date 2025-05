Tutti gli impegni di Papa Leone XIV, perché il vero Pontificato non è ancora iniziato: cosa farà Prevost

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il vero pontificato di Papa Leone XIV deve ancora cominciare, sono infatti ancora diversi i passaggi fondamentali che il nuovo Pontefice deve affrontare prima di cominciare ufficialmente a svolgere le proprie funzioni di capo della Chiesa cattolica mondiale e di vescovo di Roma.

Gli impegni da Papa, i sigilli e le basiliche

Papa Leone XIV deve affrontare ancora diversi impegni prima di poter assumere appieno la carica di Pontefice. Molti sono passaggi formali che ogni Santo Padre deve compiere nelle settimane successive all’elezione. Il primo sarà la rottura dei sigilli agli appartamenti papali di Santa Marta e del Palazzo apostolico.

Il 10 maggio Prevost incontrerà i cardinali, l’11 pronuncerà il primo Regina Coeli a San Pietro, in occasione della sua prima domenica da Papa. Per lunedì 12 è previsto un incontro con la stampa e la riapertura della Cappella Sistina.

Per il 18 maggio invece è in programma la messa di inizio pontificato, con la consegna dell’Anello del Pescatore e il giuramento di fedeltà dei Cardinali. La settimana successiva, Leone XIV prenderà possesso delle basiliche romane e terrà la sua prima udienza generale.

Il viaggio in Turchia in sospeso

Uno degli impegni più importanti ancora in sospeso è quello del viaggio in Turchia, previsto da Papa Francesco in occasione del 1700 anniversario del concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico della Chiesa cristiana.

La città di Nicea, che oggi si trova appunti in Turchia, ospitò la prima riunione generale di tutti i vescovi, che decise tra l’altro la professione di fede ufficiale del cristianesimo, quella su cui si basa la preghiera del Credo.

Starà a Leone XIV decidere se recarsi da subito in Turchia, a un appuntamento a cui sarà presente anche il patriarca ortodosso di Costantinopoli, oppure mandare un delegato, per scegliere con più calma il suo primo viaggio internazionale.

Gli impegni del Giubileo

Oltre agli impegni pontifici, il 2025 è anche un anno giubilare, evento che prevede una serie di appuntamenti che da cui il Papa non può astenersi. Fin dalla fine di maggio, Leone XIV dovrà presenziare in diverse occasioni.

Dal 30 maggio al 1 giugno si terrà il Giubileo delle Famiglie, il 7-8 giugno quello dei Movimenti, delle Associazioni e delle Comunità, tra il 14 e il 15 giugno quello dello Sport e tra il 20 e il 22 quello dei governanti.

Infine, tra il 25 e il 27 giugno è previsto il Giubileo dei Sacerdoti, mentre l’ultimo appuntamento giubilare sarà il 6 gennaio 2026, con la chiusura della Porta Santa.