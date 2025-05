Tutti i Papi della storia: elenco dei pontefici da San Pietro ai giorni nostri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il primo Papa della storia fu San Pietro. Dopo di lui si sono succeduti nella storia per quasi 2000 anni 266 uomini alla guida della Chiesa Cristiana. Rileggendo la sequenza a molti torneranno in mente le pagine dei libri di storia, perché tantissimi di questi pontefici hanno avuto un ruolo fondamentale nelle vicende politiche italiane ed europee. E anche le caratteristiche umane dei sommi pontefici rispecchiano le varie epoche storiche. A fasi in cui l’estrazione di questi Papi era totalmente religiosa, si è passato a fasi in cui il titolo era espressione o della nobiltà romana oppure risentiva dell’influsso delle monarchie di volta in volta egemoni sul vecchio continente. Alcuni Papi hanno avuto pontificati brevissimi e allora nasce il sospetto di congiure e regolamenti di conti che da sempre accompagnano il misterioso mondo del conclave e dei suoi Dal ‘500 per quattro secoli, fino a Papa Giovanni Paolo II, si sono succeduti solo pontefici di provenienza italiana. Con Papa Francesco sono tre pontificati consecutivi che la Chiesa ha una guida estera (nell’ultima colonna segnato con un x)-

.

n Papa Anni

Pont. Nome

secolare 1 Pietro 33-67 Simone x 2 Lino 67-76 3 Cleto 76-92 x 4 Clemente I 92-97 Clemente Romano 5 Evaristo 97-105 x 6 Alessandro I 105-15 7 Sisto I 115-25 8 Telesforo 125-36 9 Igino 136-40 x 10 Pio I 140-55 11 Aniceto 155-66 x 12 Sotero 166-75 13 Eleuterio 175-89 x 14 Vittore I 189-99 15 Zefirino 199-17 16 Callisto I 218-22 17 Urbano I 222-30 18 Ponziano 230-35 19 Antero 235-36 20 Fabiano 236-50 21 Cornelio 251-53 22 Lucio I 253-54 23 Stefano I 254-57 24 Sisto II 257-58 x 25 Dionisio 259-68 26 Felice I 269-74 27 Eutichiano 275-83 28 Caio 283-96 x 29 Marcellino 296-04 30 Marcello I 308-09 31 Eusebio 309 32 Milziade 311-14 x 33 Silvestro I 314-35 34 Marco 336 35 Giulio I 337-52 36 Liberio 352-66 37 Damaso I 366-84 x 38 Siricio 384-99 39 Anastasio I 399-401 40 Innocenzo I 401-17 41 Zosimo 417-18 42 Bonifacio I 418-22 43 Celestino I 422-32 44 Sisto III 432-40 45 Leone I, Magno 440-61 46 Ilario 461-68 47 Simplicio 468-83 48 Felice III 483-92 49 Gelasio I 492-96 x 50 Anastasio II 496-98 51 Simmaco 498-14 52 Ormisda 514-23 53 Giovanni I 523-26 54 Felice IV 526-30 55 Bonifacio II 530-32 56 Giovanni II 533-35 Mercurius (Mercurio di Proietto) 57 Agapito I 535-36 58 Silverio 536-37 59 Vigilio 537-55 60 Pelagio I 556-61 Pelagio Vicariani 61 Giovanni III 561-74 Catelinus (Catelino) 62 Benedetto I 575-79 Benedetto Bonosio 63 Pelagio II 579-90 64 Gregorio I, Magno 590-604 Gregorio 65 Sabiniano 604-06 66 Bonifacio III 607 67 Bonifacio IV 608-15 68 Adeodato I 615-18 69 Bonifacio V 619-25 70 Onorio I 625-38 71 Severino 638-40 72 Giovanni IV 640-42 x 73 Teodoro I 642-49 x 74 Martino I 649-55 75 Eugenio I 655-57 76 Vitaliano 657-72 77 Adeodato II 672-76 78 Dono 676-78 79 Agatone 678-81 80 Leone II 682-83 81 Benedetto II 684-85 82 Giovanni V 685-86 x 83 Conone 686-87 x 84 Sergio I 687-01 85 Giovanni VI 701-05 x 86 Giovanni VII 705-07 87 Sisinnio 708 x 88 Costantino 708-15 x 89 Gregorio II 715-31 90 Gregorio III 731-41 x 91 Zaccaria 741-52 92 Stefano II 752-57 93 Paolo I 757-67 94 Stefano III 768-72 95 Adriano I 772-95 96 Leone III 795-16 97 Stefano IV 816-17 98 Pasquale I 817-24 99 Eugenio II 824-27 Eugenio Savelli 100 Valentino 827 Valentino Leoni 101 Gregorio IV 827-44 102 Sergio II 844-47 103 Leone IV 847-55 104 Benedetto III 855-58 105 Niccolò I 858-67 106 Adriano II 867-72 107 Giovanni VIII 872-82 108 Marino I 882-84 109 Adriano III 884-85 110 Stefano V (VI) 885-91 111 Formoso 891-96 112 Bonifacio VI 896 113 Stefano VI (VII) 896-97 114 Romano 897 115 Teodoro II 897 116 Giovanni IX 898-900 117 Benedetto IV 900-03 118 Leone V 903 119 Sergio III 904-11 120 Anastasio III 911-13 121 Lando 913-14 122 Giovanni X 914-28 123 Leone VI 928 124 Stefano VII (VIII) 929-31 125 Giovanni XI 931-35 126 Leone VII 936-39 127 Stefano VIII (IX) 939-42 128 Marino II 942-46 129 Agapito II 946-55 130 Giovanni XII 955-64 Ottaviano dei conti di Tuscolo 131 Benedetto V 964 132 Leone VIII 964-65 133 Giovanni XIII 965-72 Giovanni dei Crescenzi 134 Benedetto VI 973-74 135 Benedetto VII 974-83 136 Giovanni XIV 983-84 Pietro Canepanova 137 Giovanni XV 985-96 Giovanni di Gallina Alba 138 Gregorio V 996-99 Bruno von Kärnten (di Carinzia) x 139 Silvestro II 999-1003 Gerbert d’Aurillac x 140 Giovanni XVII 1003 Giovanni Sicco 141 Giovanni XVIII 1003-09 Giovanni Fasano/Carminati 142 Sergio IV 1009-12 Pietro Boccapecora/Boccadiporco 143 Benedetto VIII 1012-24 Teofilatto II dei conti di Tuscolo 144 Giovanni XIX 1024-32 Romano dei conti di Tuscolo 145 Benedetto IX 1032-44 Teofilatto III dei conti di Tuscolo 146 Silvestro III 1045 Giovanni dei Crescenzi Ottaviani 147 Benedetto IX 1045 Teofilatto III dei conti di Tuscolo 148 Gregorio VI 1045-46 Giovanni Graziano Pierleoni 149 Clemente II 1046-47 Suidger von Morsleben-Hornburg x 150 Benedetto IX 1047-48 Teofilatto III dei conti di Tuscolo 151 Damaso II 1048 Poppone de’ Curagnoni di Bressanone x 152 Leone IX 1049-54 Bruno von Egisheim-Dagsburg x 153 Vittore II 1055-57 Gebhard II von Calw Dollnstein Hirschberg 154 Stefano IX (X) 1057-58 Federico Gozzelon di Lorena x 155 Niccolò II 1058-61 Gerardo di Borgogna x 156 Alessandro II 1061-73 Anselmo da Baggio 157 Gregorio VII 1073-85 Ildebrando di Soana 158 Vittore III 1086-87 Desiderio da Montecassino 159 Urbano II 1088-99 Ottone di Châtillon x 160 Pasquale II 1099-1118 Rainerio Raineri di Bleda 161 Gelasio II 1118-19 Giovanni dei Caetani 162 Callisto II 1119-24 Guido dei conti di Borgogna x 163 Onorio II 1124-30 Lamberto Scannabecchi da Fiagnano 164 Innocenzo II 1130-43 Gregorio Papareschi 165 Celestino II 1143-44 Guido Guelfuccio de Castello 166 Lucio II 1144-45 Gherardo Caccianemici dall’Orso 167 Eugenio III 1145-53 Pietro Bernardo dei Paganelli 168 Anastasio IV 1153-54 Corrado della Suburra 169 Adriano IV 1154-59 Nicholas Breakspear x 170 Alessandro III 1159-81 Rolando Bandinelli 171 Lucio III 1181-85 Ubaldo Allucingoli 172 Urbano III 1185-87 Uberto Crivelli 173 Gregorio VIII 1187 Alberto di Morra 174 Clemente III 1187-91 Paolo Scolari 175 Celestino III 1191-98 Giacinto Bobone Orsini 176 Innocenzo III 1198-1216 Lotario dei conti di Segni 177 Onorio III 1216-27 Cencio Savelli 178 Gregorio IX 1227-41 Ugolino di Anagni 179 Celestino IV 1241 Goffredo Castiglioni Castiglione 180 Innocenzo IV 1243-54 Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna 181 Alessandro IV 1254-61 Rinaldo conti di Segni 182 Urbano IV 1261-64 Jacques Pantaleon x 183 Clemente IV 1265-68 Guido il Grosso Fulcodi x 184 Gregorio X 1271-76 Tedaldo Visconti 185 Innocenzo V 1276 Pietro di Tarantasia x 186 Adriano V 1276 Ottobono Fieschi 187 Giovanni XXI 1276-77 Pietro di Giuliano x 188 Niccolò III 1277-80 Giovanni Gaetano Orsini 189 Martino IV 1281-85 Simon de Brion x 190 Onorio IV 1285-87 Giacomo Savelli 191 Niccolò IV 1288-92 Girolamo Masci 192 Celestino V 1294 Pietro Angelerio 193 Bonifacio VIII 1294-1303 Benedetto Caetani 194 Benedetto XI 1303-04 Niccolò Boccassini 195 Clemente V 1305-14 Bertrand de Got o de Gouth x 196 Giovanni XXII 1316-34 Jacques-Arnaud Duèze o d’Euse x 197 Benedetto XII 1334-42 Jacques Fornièr x 198 Clemente VI 1342-52 Pierre Roger x 199 Innocenzo VI 1352-62 Étienne Aubert x 200 Urbano V 1362-70 Guillaume de Grimoard x 201 Gregorio XI 1370-78 Pierre Roger de Beaufort x 202 Urbano VI 1378-89 Bartolomeo Prignano 203 Bonifacio IX 1389-1404 Pietro Tomacelli 204 Innocenzo VII 1404-06 Cosimo de’ Migliorati 205 Gregorio XII 1406-15 Angelo Correr 206 Martino V 1417-31 Ottone Colonna 207 Eugenio IV 1431-47 Gabriele Condulmer 208 Niccolò V 1447-55 Tommaso Parentucelli 209 Callisto III 1455-58 Alfonso de Borgia x 210 Pio II 1458-64 Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini 211 Paolo II 1464-71 Pietro Barbo 212 Sisto IV 1471-84 Francesco Della Rovere 213 Innocenzo VIII 1484-92 Giovanni Battista Cybo 214 Alessandro VI 1492-1503 Rodrigo Borgia x 215 Pio III 1503 Francesco Nanni Todeschini Piccolomini 216 Giulio II 1503-13 Giuliano Della Rovere 217 Leone X 1513-21 Giovanni di Lorenzo de’ Medici 218 Adriano VI 1522-23 Adriaan Florenszoon x 219 Clemente VII 1523-34 Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici 220 Paolo III 1534-49 Alessandro Farnese 221 Giulio III 1550-55 Giovanni Maria Ciocchi Del Monte 222 Marcello II 1555 Marcello Cervini degli Spannocchi 223 Paolo IV 1555-59 Gian Pietro Carafa 224 Pio IV 1559-65 Giovanni Angelo Medici di Marignano 225 Pio V 1566-72 Antonio Michele Ghislieri 226 Gregorio XIII 1572-85 Ugo Boncompagni 227 Sisto V 1585-90 Felice di Peretto da Montalto o Felice Peretti 228 Urbano VII 1590 Giovanni Battista Castagna 229 Gregorio XIV 1590-91 Niccolò Sfondrati 230 Innocenzo IX 1591 Giovanni Antonio Facchinetti de Nuce 231 Clemente VIII 1592-05 Ippolito Aldobrandini 232 Leone XI 1605 Alessandro di Ottaviano de’ Medici 233 Paolo V 1605-21 Camillo Borghese 234 Gregorio XV 1621-44 Alessandro Ludovisi 235 Urbano VIII 1623-44 Maffeo Vincenzo Barberini 236 Innocenzo X 1644-55 Giovanni Battista Pamphili 237 Alessandro VII 1655-67 Fabio Chigi 238 Clemente IX 1667-69 Giulio Rospigliosi 239 Clemente X 1670-76 Emilio Bonaventura Altieri 240 Innocenzo XI 1676-89 Benedetto Odescalchi 241 Alessandro VIII 1689-91 Pietro Vito Ottoboni 242 Innocenzo XII 1691-1700 Antonio Pignatelli di Spinazzola 243 Clemente XI 1700-24 Giovanni Francesco Albani 244 Innocenzo XIII 1721-24 Michelangelo Conti 245 Benedetto XIII 1724-30 Pietro Francesco Orsini 246 Clemente XII 1730-40 Lorenzo Corsini 247 Benedetto XIV 1740-58 Prospero Lorenzo Lambertini 248 Clemente XIII 1758-69 Carlo della Torre di Rezzonico 249 Clemente XIV 1769-74 Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli 250 Pio VI 1775-99 Giovanni Angelo Braschi 251 Pio VII 1800-23 Barnaba Niccolò Chiaramonti 252 Leone XII 1823-29 Annibale Clemente della Genga 253 Pio VIII 1829-30 Francesco Saverio Castiglioni 254 Gregorio XVI 1831-46 Bartolomeo Alberto Cappellari 255 Pio IX 1846-78 Giovanni Maria Mastai Ferretti 256 Leone XIII 1878-1903 Vincenzo Gioacchino Pecci 257 Pio X 1903-14 Giuseppe Melchiorre Sarto 258 Benedetto XV 1914-22 Giacomo della Chiesa 259 Pio XI 1922-39 Achille Ratti 260 Pio XII 1939-58 Eugenio Pacelli 261 Giovanni XXIII 1958-63 Angelo Giuseppe Roncalli 262 Paolo VI 1963-78 Giovanni Battista Montini 263 Giovanni Paolo I 1978 Albino Luciani 264 Giovanni Paolo II 1978-2005 Karol Wojtyla x 265 Benedetto XVI 2005-13 Josef Ratzinger x 266 Francesco 2013-25 Jorge Mario Bergoglio x 267