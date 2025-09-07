Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Jim Jarmusch: "Il mio film non in Israele"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’82esima Mostra del cinema di Venezia ha visto trionfare a sorpresa il film Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, a cui è stato assegnato Il Leone d’Oro. Il regista si è espresso a favore del popolo di Gaza, augurandosi che la sua opera non sia distribuita in Israele. Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria è andato The Voice of Hind Rajab (Ṣawt al-Hind Rajab) di Kaouther Ben Hania

Festival di Venezia, tutti i vincitori

I premi Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e maschile sono andati a Xin Zhilei e a Toni Servillo.

Il Leone d’Argento – Premio speciale per la Miglior regia è stato consegnato a Benny Safdie per The Smashing Machine.

ANSA Jim Jarmusch

Di seguito la lista di tutti i premi assegnati:

Leone d’Oro per il Miglior film: Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria: The Voice of Hind Rajab (Ṣawt al-Hind Rajab) di Kaouther Ben Hania

Leone d’Argento – Premio speciale per la Miglior regia: Benny Safdie per The Smashing Machine

Coppa Volpi per la Migliore interpretazione femminile: Xin Zhilei nel film Rì guà zhōng tiān (The Sun Rises on Us All) di Cai Shangjun

Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile: Toni Servillo nel film La grazia di Paolo Sorrentino

Premio Osella per la Miglior sceneggiatura: Valérie Donzelli e Gilles Marchand per il film À pied d’œuvre (At Work) di Valérie Donzelli

Premio Speciale della Giuria: Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Premio Marcello Mastroianni a un Giovane attore o attrice emergente: Luna Wedler nel film Silent Friend (Stille Freundin) di Ildikó Enyedi

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA: Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”: Short Summer, di Nastia Korkia

PREMIO SPETTATORI – ARMANI BEAUTY: Calle Malaga, di Maryam Touzani

Sezione ORIZZONTI:

Premio Orizzonti per il Miglior Film: En el camino, diretto da David Pablos

Premio Orizzonti per la Migliore Regia: Anuparna Roy perSongs of Forgotten Trees

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Harà Watan, di Akio Fujimoto

Premio Orizzonti per la Migliore attrice: Benedetta Porcaroli per il film Il rapimento di Arabella, regia di Carolina Cavalli.

Premio Orizzonti per il Migliore attore: Giacomo Covi per il film Un anno di scuola, di Laura Samani

Premio Orizzonti per la Migliore sceneggiatura: Hiedra, di Ana Cristina Barragán

Premio Orizzonti per il Migliore cortometraggio: Utan Kelly, di Lovisa Sirén

Sezione VENEZIA CLASSICI:

Premio Venezia Classici per il Miglior documentario sul cinema: Mata Hari, di Joe Beshenkovsky e James A. Smith (Usa)

Premio Venezia Classici per il Miglior film restaurato: Bashù – Il piccolo straniero (Bāshu gharibe-ye kuchak),di Bahram Beyzai (Iran, 1986)

PREMI ALLA CARRIERA assegnati a Kim Novak e Werner Herzog.

Jim Jarmusch: “Non voglio che il mio film sia distribuito in Israele”

Jim Jarmusch, che ha ottenuto a sorpresa il Leone d’Oro, è un autore indipendente. Ha trionfato a Venezia con Father Mather Brother Sister. Tra i distributori del film figura Mubi, il cui sistema di finanziamenti sarebbe associato a Israele.

“Non voglio che il mio film sia distribuito in Israele”, ha dichiarato Jarmusch, a margine della premiazione. Aveva già spiegato di averne parlato con Mubi e si era detto “deluso e sconcertato da questa situazione”. “Ma io – aveva aggiunto – sono un autore indipendente e credo che tutti i soldi che provengono da multinazionali siano, in un certo senso, soldi sporchi. Sono preoccupato, sì”.

Sul palco si è presentato con la spilla pro Gaza con la scritta “Enough”, affermando che esiste un cinema più “quieto” in grado di fare politica non in maniera diretta, ma ricordando alle persone che alla base di ogni legame “c’è la necessità di connessione ed empatia”.

“Non voglio sostegno dal governo israeliano, non voglio venga mostrato da loro”, ha aggiunto il regista sottolineando che “la popolazione di Israele è meravigliosa” e che ama “le persone che non sono a favore di Netanyahu”. Quindi ha concluso: “Non mi pace il totalitarismo perché il primo passo è dividerci ed è così che ci prendono in giro. Se c’è denaro da parte del governo israeliano allora il mio film non verrà distribuito”.

I discorsi pro Gaza di Toni Servillo e Benedetta Porcaroli

Anche Servillo, nel ricevere il premio Coppa Volpi, si è espresso a favore di Gaza e ha parlato “a nome di un sentimento che tutto il cinema italiano prova in questo momento”. Ha poi spiegato di provare ammirazione “per coloro che hanno deciso di mettersi in mare con coraggio e raggiungere la Palestina per portare un segno di umanità in una terra dove la dignità umana è vilipesa”.

Intervento pro Gaza anche da parte di Benedetta Porcaroli, vincitrice del premio per la miglior interpretazione femminile nella sezione Orizzonti. L’attrice ha lanciato una dedica “ai colleghi che sono sulla Global Sumud Flotilla che ci ricordano che non è tutto finito e che c’è un motivo valido per alzarsi la mattina che si chiama umanità”.