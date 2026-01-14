Tv di Stato dell'Iran minaccia Trump, in onda le immagini dell'attentato col "proiettile che non fallirà"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Negli ultimi giorni il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato interventi militari se il regime degli ayatollah non fermerà la feroce repressione delle proteste in corso da due settimane nel Paese. Teheran ha paventato ritorsioni in caso di attacco, fino ad arrivare a minacciare direttamente Trump. La tv di Stato iraniana ha mandato in onda le immagini dell’attentato al presidente Usa avvenuto nel 2024, accompagnandole con un eloquente messaggio: “Questa volta il proiettile non fallirà”.

Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran

Gli Stati Uniti verso un possibile attacco all’Iran, già nelle prossime ore. Reuters riferisce che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe deciso di intervenire contro il regime di Teheran.

L’attacco statunitense potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore, mentre secondo il New York Times servirebbero invece ancora diversi giorni per organizzare l’azione militare.

Intanto gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione di parte del personale della base militare di al Udeid, in Qatar, già colpita in passato dall’Iran.

La tv di Stato iraniana minaccia Donald Trump

Se gli Stati Uniti minacciano di attaccare l’Iran, dalla parte opposta il regime degli ayatollah mette nel mirino lo stesso presidente Donald Trump.

Nelle ultime ore infatti la tv di Stato iraniana ha mandato in onda le immagini dell’attentato a Trump avvenuto il 13 luglio 2024 in Pennsylvania.

Durante un comizio elettorale a Butler, l’allora candidato repubblicano era stato sfiorato all’orecchio da un colpo sparato da un attentatore.

Ad accompagnare le immagini un cartello contenente una minaccia diretta a Trump: “Questa volta il proiettile non fallirà“.

Le proteste in Iran

Da due settimane vanno avanti in Iran estese proteste contro il regime degli ayatollah, represse con la violenza dal governo.

Il blocco di internet imposto dal regime rende difficile ottenere informazioni, i manifestanti uccisi in questi giorni sarebbero migliaia.

Nei giorni scorsi il presidente statunitense Donald Trump ha sostenuto le proteste e minacciato interventi militari contro l’Iran.

In risposta Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, come appunto quella in Qatar, già colpita (con pochissimi danni) dopo i bombardamenti Usa sui siti nucleari iraniani.

Ora, dopo i moniti di questi giorni, Trump avrebbe deciso di passare all’azione, con un nuovo intervento militare a pochi giorni dall’attacco in Venezuela per la cattura del presidente Nicolas Maduro.

Intanto la Farnesina ha deciso di ridurre il personale non essenziale nell’ambasciata italiana a Teheran e ha rinnovato l’invito agli italiani in Iran a lasciare il Paese.