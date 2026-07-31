Tweet di Salvini sulla morte di Franco Baresi due giorni dopo quello cancellato, ondata d'insulti: "Sciacallo"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La notizia della morte di Franco Baresi è stata ampiamente diffusa quando non era ancora vera. A rilanciarla fu anche Matteo Salvini, che ricordò il calciatore con un post social. Il 31 luglio, il Milan ha confermato ufficialmente: Baresi è morto a 66 anni, dopo una lunga malattia. Il ministro è subito tornato a ricordare il capitano rossonero con un sentimentale tweet che, però, ha scatenato la rabbia di chi considera una grave mancanza di rispetto quest’inseguire a tutti i costi i trend del momento, anche quando si tratta di un decesso.

Il nuovo post di Salvini sulla morte del capitano

“Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero”: così su X Matteo Salvini ha commentato la morte di Franco Baresi.

Il segretario della Lega ha condiviso sul proprio profilo una vecchia foto del calciatore, ricordandone le imprese sul campo verde, “uno dei più grandi difensori di sempre”.

Salvini aggiunge anche il fotogramma di una vecchia partita raccontando di tenere “la foto in camera sin da quando ero ragazzo”.

Il messaggio si conclude così: “6 per sempre Capitano. Vola con la tua curva. Sei stato e resterai la nostra bandiera”. Le stesse parole con cui il ministro, qualche giorno prima, aveva contribuito a diffondere la fake news.

La bufera dopo il tweet con la fake news

Quando sulla stampa iniziarono a diffondersi i primi pezzi sulla presunta morte di Franco Baresi – in quel momento non accaduta, Salvini fu tra i primi a commentare.

Il vicepremier pubblicò un tweet con un selfie che lo mostrava in tribuna a fianco al Capitano, definendolo anche in quell’occasione “il vero Milan”. E se il primo post poteva essere una svista, colpevole di fretta eccessiva. Il secondo è stato letto dagli utenti del web come puro “sciacallaggio”.

Pioggia di insulti sotto il nuovo post, tra chi lo accusa di “non avere rispetto di niente e nessuno” e chi lo trova impegnato in un’ossessiva “caccia ai like”.

L’omaggio della politica a Franco Baresi, da Meloni a Conte

Matteo Salvini, seppur il più lesto, non è l’unico esponente della politica a manifestare il proprio cordoglio per la morte di Franco Baresi. “L’Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione” scrive la premier Giorgia Meloni.

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, in una nota ha scritto che “resterà per sempre un’icona di vita e di sport. Era il campione di tutti e alle sue giocate il cuore di tutti noi sportivi batteva più forte”.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati e del Milan Club Parlamento, lo ha ricordato come il “Capitano silenzioso, cui bastava uno sguardo, un gesto, per dire tutto. Campione immenso, con il Milan e con la Nazionale, esempio di classe, di stile, di attaccamento alla maglia, di eleganza, di correttezza, dentro e fuori dal campo”.

Giuseppe Conte, leader del M5S, sui social ha scritto che “l’Italia perde uno dei calciatori più forti di sempre”.

Maria Elena Boschi, infine, aggiunge il dispiacere di una tifosa: “Un uomo di valore e di valori. Un grande campione che ci ha fatto essere orgogliosi. Con lui abbiamo sognato e abbiamo vinto tutto”.

“Se ne va un gigante della storia del calcio, ma soprattutto un uomo straordinario, capace di farsi volere bene e rispettare da tutti”, così lo ricorda l’esponente di Fratelli d’Italia Christian Garavaglia.

Vicinanza alla famiglia esprimono anche il sindaco di Milano Beppe Sala, in nome dell’intera città, e il Milan Club di Montecitorio.