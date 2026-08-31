Twitter torna e sfida X di Elon Musk, Bluebird fa infuriare il miliardario: sarà guerra sui diritti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Twitter rinasce ed Elon Musk, che lo aveva comprato e poi trasformato in X, non ci sta. La compagnia Operation Bluebird h annunciato di aver messo online la piattaforma Twitter.now. Il funzionamento è molto simile al social network originale, al momento l’iscrizione costa 20 dollari e include una serie di vantaggi e badge in edizione limitata. X Corporation, di proprietà di Musk, avrebbe citato in giudizio Operation Bluebird.

Twitter rinasce dalle ceneri

L’obiettivo, specificano i responsabili dell’operazione, non riguarda solamente il rilancio della vecchia piattaforma.

Come spiegato nel post ufficiale condiviso su LinkedIn, Twitter.now non vuole essere una semplice riproposizione della vecchia piattaforma, ma un servizio che consente agli utenti di scegliere quali tipologie di contenuti visualizzare nei propri feed, ispirandosi al principio della libertà d’espressione.

La disputa sul nome con Elon Musk

A spiegare le ragioni del progetto è Stephen Coates, cofondatore di Operation Bluebird ed ex responsabile legale di Twitter. In un’intervista ad Ars Technica, Coates ha sottolineato che la società, pur essendo ancora piccola, dispone di investitori e di un prodotto pronto da mesi e ha quindi deciso di non rimandare ulteriormente il lancio.

Alla base dell’iniziativa c’è anche una controversia sui diritti legati al marchio Twitter. Secondo i promotori, la decisione di Elon Musk di trasformare Twitter in X avrebbe lasciato liberi elementi dell’identità originaria della piattaforma, tra cui il logo, il termine “tweet” e altri aspetti della sua immagine.

A rafforzare la loro posizione ci sarebbe una sentenza provvisoria dell’aprile scorso: il giudice Colm Connolly, della Corte Distrettuale degli Stati Uniti, avrebbe stabilito che X Corporation, la società che controlla il social network, avrebbe rinunciato ai diritti sulla proprietà intellettuale di Twitter. Un’interpretazione che Coates e i suoi soci hanno considerato sufficiente per procedere con il progetto.

Il ricorso di X Corporation contro la nuova Twitter

X Corporation, tuttavia, contesta questa ricostruzione e ha avviato un’azione legale contro Operation Bluebird davanti a un giudice federale del Delaware, chiedendo un’ingiunzione per impedire preventivamente il lancio di una nuova versione di Twitter.

Nonostante la nuova piattaforma sia ormai online, dunque, la disputa con la società di Elon Musk è tutt’altro che chiusa. Tra le principali novità di Twitter.now c’è Vera, acronimo di “Veracity engine for real-time analysis”, un sistema di fact-checking basato su Gemini di Google.

Lo strumento consente di verificare in tempo reale l’attendibilità dei post, individuando anche le informazioni false contenute nei contenuti virali. Coates lo ha testato pubblicando deliberatamente alcune affermazioni errate.