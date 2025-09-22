Tylenol nel mirino di Trump, ipotesi autismo se il paracetamolo è usato in gravidanza: ma gli esperti frenano

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il presidente Donald Trump afferma di avere “la risposta all’autismo” che sarà rivelata in un rapporto. La notizia arriva dopo che il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr. ha promesso di scoprire la causa dell’aumento dei casi di autismo entro settembre 2025 e si prevede che indicherà il Tylenol come possibile causa. Il paracetamolo, spesso venduto negli Usa con il marchio Tylenol, è da tempo considerato l’opzione più sicura per gestire mal di testa, febbre e altri dolori durante la gravidanza.

Il paracetamolo in gravidanza

Secondo la Society for Maternal-Fetal Medicine, ampi sondaggi hanno evidenziato che tra il 40% e il 65% delle donne incinte assume paracetamolo in qualche momento della gravidanza.

I Centers for Disease Control and Prevention hanno segnalato che, nel 2022, il tasso di autismo negli Stati Uniti tra i bambini di 8 anni era di 1 su 31, ovvero il 3,2%, in aumento rispetto al 2,77% del 2020, al 2,27% del 2018 e allo 0,66% del 2000.

Getty Images

Pasticche di paracetamolo

Guardando i dati, il Segretario alla Salute Kennedy Jr. ha affermato che gli Stati Uniti sono nella morsa di un’epidemia “di autismo” alimentata da “tossine ambientali”.

Per i ricercatori l’autismo sarebbe il risultato di una combinazione tra genetica e influenze ambientali. La crescente incidenza di questa condizione potrebbe essere attribuita a un maggiore accesso agli strumenti diagnostici e ai miglioramenti nella diagnosi precoce.

Gli studi su autismo e paracetamolo

Secondo un rapporto pubblicato il 14 agosto 2025 su BMC Environmental Health, uno studio su larga scala, che ha coinvolto oltre 100.000 partecipanti, ha scoperto che gli studi di qualità più elevata tendevano a individuare un collegamento tra l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e i disturbi dello sviluppo neurologico nei bambini.

Più di due dozzine di ricerche in tutto il mondo hanno collegato l’uso frequente di paracetamolo da parte di donne in gravidanza all’autismo e al disturbo da deficit di attenzione e iperattività, o ADHD, nel bambino. Ma diversi studi hanno anche trovato prove contrastanti.

Un’analisi del 2024, condotta in Svezia su circa 2 milioni di bambini di cui oltre 180.000 esposti al paracetamolo durante la gravidanza, non ha trovato alcuna associazione tra l’uso del farmaco antidolorifico e il rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettiva nei bambini.

Alcuni ricercatori affermano che i dati non sono così chiari e definiti. Molte condizioni di salute che causano dolore o febbre, comunemente trattate con il paracetamolo, sono anche associate a un aumento del rischio di autismo e altri disturbi dello sviluppo neurologico.

Uno studio svedese del 2024 ha infatti scoperto che i genitori con un “consumo più elevato di paracetamolo” tendevano anche ad avere più diagnosi di disturbi psichiatrici o dello sviluppo neurologico ed erano più propensi a fumare o ad assumere altri farmaci.

Cosa dicono gli esperti

Attualmente non ci sarebbero prove che il paracetamolo assunto in gravidanza possa aumentare la probabilità di avere un figlio autistico.

L’autismo è definito come “una condizione di sviluppo complessa che influenza la comunicazione, l’interazione sociale e il comportamento”, ha dichiarato Christopher Banks, presidente e CEO dell’Autism Society of America.

Il presidente della SMFM, Sindhu K. Srinivasl ha sottolineato che, al momento, “il peso delle prove scientifiche che l’uso di paracetamolo durante la gravidanza aumenti il ​​rischio di autismo o ADHD è semplicemente inconcludente”.

“In medicina materno-fetale, come in tutta la medicina, le nostre raccomandazioni si basano su una valutazione rigorosa di ricerche e dati, competenze cliniche e valori e preferenze dei nostri pazienti”, ha aggiunto Srinivasl.