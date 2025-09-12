Tyler Robinson arrestato per l'omicidio di Charlie Kirk, il killer sarebbe uno studente di 22 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si chiama Tyler Robinson ed è uno studente di 22 anni dello Utah l’uomo arrestato per essere ritenuto il principale sospettato dell’omicidio di Charlie Kirk, il fondatore di Turning Point USA ucciso durante un evento alla Utah Valley University l’11 settembre. A confermare il fermo è stato lo stesso presidente Donald Trump in un’intervista a Fox News.

Chi è Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk

Come riporta il New York Post, il 12 settembre è stato arrestato Tyler Robinson, studente di 22 anni dello Utah, indicato come il principale sospettato dell’omicidio di Charlie Kirk, il fondatore di Turning Point USA ucciso durante un evento alla Utah Valley University.

Il presidente Donald Trump in un’intervista a Fox News ha spiegato che “qualcuno a lui molto vicino lo ha consegnato alle autorità”.

Un uomo prega davanti alla Utah Valley University dove è stato ucciso Charlie Kirk

Secondo fonti investigative citate dal New York Post, a consegnare il giovane sarebbe stato proprio il padre, attraverso un ministro che ha fatto da intermediario con le forze dell’ordine.

Al momento di Robinson si conosce soltanto l’età, 22 anni, e si sa che è uno studente universitario dello Utah.

L’omicidio dell’11 settembre

Charlie Kirk, 31 anni, stava partecipando a una tappa del suo “American Comeback Tour” quando un colpo di fucile lo ha raggiunto al collo.

Secondo le prime ricostruzioni, il killer avrebbe sparato da circa 200 metri di distanza, da una postazione sopraelevata nei pressi della biblioteca dell’università. Un colpo solo, fatale, che ha scatenato il panico tra i presenti e costretto la sicurezza a evacuare la zona.

Gli agenti hanno recuperato sul posto un fucile a otturatore manuale compatibile con l’attacco. La caccia all’uomo ha coinvolto FBI, polizia di Orem, dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah e la stessa polizia universitaria.

Attivista e volto della destra americana, Kirk aveva fondato nel 2012 Turning Point USA, organizzazione studentesca diventata un punto di riferimento per il movimento conservatore.

Conosciuto per i suoi dibattiti “Prove Me Wrong” nelle università americane, era diventato una delle figure più popolari del trumpismo.

La reazione di Trump

Il presidente Trump ha espresso parole durissime dopo l’arresto: “Spero che venga dichiarato colpevole e condannato alla pena di morte. Quello che ha fatto è imperdonabile”.

In un post su Truth Social, il tycoon ha ricordato Kirk come “un martire per la verità e la libertà”, sottolineando come “nessuno conosceva e rappresentava meglio i giovani americani”.

Il governatore dello Utah Spencer Cox ha parlato apertamente di “assassinio politico”, definendo la giornata “una delle più buie per il Paese”.