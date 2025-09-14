Tyler Robinson e la confessione dell'omicidio Kirk, dal ruolo del papà alla chiamata dello zio per l'arresto

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tyler Robinson si è consegnato alle forze dell’ordine e ha confessato di aver ucciso Charlie Kirk, attivista vicino al movimento Maga pro Trump. È stato il padre Matt a spingere il 22enne a rivelare quanto aveva fatto alle autorità. Questa è l’unica certezza, poi la ricostruzione delle ultime ore di Robinson prima di consegnarsi sono ancora lacunose.

Il ruolo del padre per la confessione di Robinson

Alcune testate americane hanno riportato che Matt Robinson ha riconosciuto il figlio Tyler nelle immagini dell’attentatore, catturate da telecamere di sorveglianza nei pressi della Utah Valley University e diffuse dall’Fbi e dalle autorità locali, e avrebbe così chiesto spiegazioni al 22enne.

“Questo sei tu? Questa persona ti assomiglia?”, avrebbe detto a Tyler, secondo quanto riferito alla Cnn da una fonte nelle forze dell’ordine e coinvolta nelle indagini.

ANSA

Persone rendono omaggio in ricordo di Charlie Kirk

La stessa fonte ha spiegato che l’omicida ha confessato al padre di aver colpito l’attivista conservatore e di essere stato poi convinto a mettersi in contatto con un pastore, mentre un amico di famiglia avrebbe informato l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington.

La chiamata allo zio di Tyler Robinson

Una versione leggermente diversa viene invece data dal Wall Street Journal che si è messo in contatto con Clinton Robinson, zio di Tyler.

Il parente ha detto di essere stato lui a riconoscere il nipote e a informarne Matt.

“Ho pensato che assomigliasse a Tyler. A quanto pare, era così. Non ho davvero idea del perché lo abbia fatto“, sono le parole dello zio.

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ringraziando la famiglia per “avere fatto la cosa giusta“, ha dichiarato inoltre che un parente di Robinson ha contattato un amico di famiglia, il quale ha riferito all’ufficio dello sceriffo che il 22enne aveva confessato l’omicidio o aveva in qualche modo fatto intendere di averlo commesso.

Sebbene non sia chiara la dinamica degli eventi, sembra certo che il padre abbia, in ogni caso, spinto il figlio a confessare l’omicidio commesso.

Chi è Tyler Robinson

Tyler Robinson è stato descritto come uno studente modello senza precedenti penali, ma non è chiaro se vicino a una corrente politica di destra o di sinistra.

Cresciuto in una famiglia repubblicana, la nonna ha detto al Daily Mail che aveva ricevuto il suo primo fucile da bambino, regalo di mamma e papà. La Repubblica fa una ricostruzione di quanto apparso finora sulle testate americane riguardo al possibile posizionamento politico del 22enne.

Il tabloid conservatore New York Post scrive che “viveva con una partner trans nel pieno della fase di transizione da uomo a donna”.

Newsweek ritiene che il ventiduenne fosse vicino ai “Groyper” del suprematista bianco Nick Fuentes, leader della frangia in prima fila durante l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Fuentes è stato un feroce critico di Turning Point Usa, l’organizzazione di Charlie Kirk. Il collegamento di Robinson con i “Groyper” sarebbe in una foto scattata ad Halloween dove il 22enne appare in una posa molto simile a Pepe La Rana, il cartoon simbolo di quel movimento.

Fuentes però ha respinto ogni collegamento con Robinson.

Wired Usa, sempre come si legge su La Repubblica, riporta invece le dichiarazioni di alcuni esperti di videogiochi che hanno affermato che le frasi scritte dal giovane sui proiettili sono codici noti a chi passa le giornate online.

La frase “Hey Fascist! Catch!” sarebbe tratta da Helldivers 2, videogioco ambientato in un immaginario impero para fascista intergalattico e le 5 frecce che lo seguivano, la modalità per attivare la “bomba Eagle da 500 kg”.

Le parole “Bella Ciao”, non sarebbero legate alla resistenza e alla sinistra italiana ma sono diventate un generico brano di ribellione grazie alla colonna sonora de La Casa di Carta, serie tv popolare in alcuni forum di destra.