Tyler Robinson ha confessato l'omicidio di Charlie Kirk al fidanzato, pm Utah pronto a chiedere pena di morte

Tyler Robinson ha lasciato un messaggio al suo partner e coinquilino auto implicandosi nell’omicidio di Charlie Kirk, secondo documenti depositati dall’accusa in tribunale. Il 22enne avrebbe detto al fidanzato di aver ucciso l’attivista di destra perché ne aveva “abbastanza del suo odio”. Il procuratore dello Utah Jeff Gray ha annunciato, in una conferenza stampa, che chiederà la pena di morte per il presunto killer.

I messaggi di Tyler Robinson

“Con certi odi non si può scendere a patti”, è uno degli sms inviati dal 22enne Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk, e svelati dall’Fbi nel giorno della sua incriminazione formale nel tribunale di Provo, Utah, in un’udienza in videocollegamento dal carcere di Spanish Fork, dove si trova in un’unità speciale sotto sorveglianza per timori di suicidio.

Il messaggio sembrerebbe suggerire un omicidio per motivi di odio contro un attivista conservatore considerato razzista, antisemita, islamofobo, antiabortista, pro armi e a favore della pena di morte, nonché ostile ai trans.

ANSA

La foto segnaletica di Tyler Robinson

Il partner di Robinson, che sta affrontando una transizione da uomo a donna, sta pienamente collaborando con gli investigatori. Finora invece Tyler non ha confessato, anche se ci sono diversi indizi che sembrerebbero incastrarlo.

Tra le prove anche alcuni messaggi condivisi con gli amici in una chat su Discord e sul cellulare in cui scrisse che avrebbe colto al volo l’opportunità che aveva di eliminare l’influencer conservatore, ammettendo poi di essere stato lui.

“Tra qualche istante mi arrenderò tramite un amico sceriffo, grazie per tutti i bei momenti e le risate, siete stati tutti fantastici, grazie a tutti per tutto”, preannunciò ringraziando gli amici.

Pm vuole chiedere la pena di morte

Il procuratore dello Utah Jeff Gray vuole chiedere la pena di morte per Tyler Robinson.Il ragazzo è accusato di omicidio aggravato, uso illecito di arma da fuoco, ostacolo alla giustizia e corruzione di testimoni.

Il procuratore ha fatto sapere che il proiettile che ha colpito al collo, uccidendolo, Charlie Kirk, è passato vicino ad altre persone, compresi dei bambini presenti e la persona che aveva posto la domanda sulle sparatorie all’attivista prima che venisse ucciso.

Gray ha spiegato che questa circostanza è una aggravante per l’accusato, Tyler Robinson, perché ha messo in pericolo l’incolumità di altre persone.

La posizione di Donald Trump

Nel frattempo proseguono le purghe contro gli autori di commenti controversi sull’uccisione di Kirk, anche con il rifiuto o la revoca del visto ai cittadini stranieri, come annunciato dal segretario di Stato Marco Rubio.

Donald Trump ha rievocato la pena di morte per il killer di Kirk e minacciato di perseguire i gruppi della sinistra radicale, a partire dal gruppo antifascista di estrema sinistra Antifa, che potrebbe etichettare come gruppo terrorista domestico.

“La maggior parte della violenza sta a sinistra“, ha insistito il presidente americano.

Convinzione ribadita anche dai suoi più stretti collaboratori come il vicepresidente JD Vance, che vorrebbe “disperatamente” l’unità nazionale dopo l’uccisione di Kirk ma secondo cui è impossibile trovare un terreno comune con chi ha celebrato l’assassinio del suo amico.

Il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller, l’artefice delle deportazioni di massa, ha fatto dichiarazioni di guerra contro la “campagna organizzata che ha portato a questo assassinio”, promettendo di “sradicare e smantellare queste reti terroristiche”.