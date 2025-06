Ubriaca in taverna, insulta tutti e graffia un poliziotto: 52enne arrestata a Foligno, non voleva pagare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale da parte della Polizia di Stato a Foligno. Una donna di 52 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata in una taverna rionale mentre si trovava in stato di ubriachezza.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto ieri sera quando gli agenti del Commissariato di P.S. di Foligno sono stati chiamati a intervenire in una taverna. La donna, in evidente stato di ubriachezza, aveva rifiutato di pagare il conto e disturbava gli altri avventori con il suo comportamento molesto.

Reazione violenta

All’arrivo della Volante, nonostante avesse saldato il conto, la situazione non si è risolta. La donna ha continuato a urlare, anche contro gli agenti che le avevano chiesto i documenti. Nonostante i tentativi di calmarla, la donna ha aggredito uno dei poliziotti, graffiandolo a un braccio e causandogli lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Arresto e conseguenze

Dopo alcuni minuti e con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a calmare temporaneamente la donna e a condurla in Commissariato. Qui, ricostruito l’accaduto, è stata arrestata in flagranza con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del P.M. di turno, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicata per direttissima. L’indagata deve presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

