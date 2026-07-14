Ubriaca semina il panico a Parma e aggredisce gli agenti intervenuti, il provvedimento dopo il fermo

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Una cittadina sudamericana di 38 anni è stata fermata a Parma per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo una violenta lite davanti a un bar nella zona est della città. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per la donna l’obbligo di firma, mentre gli agenti sono stati refertati con due giorni di prognosi.

I fatti in un bar di Parma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella serata di domenica 12 luglio, intorno alle 20.20, a seguito di una segnalazione per una rissa in strada davanti a un bar situato nella zona est di Parma.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, poco prima dell’arrivo della Polizia una cittadina sudamericana e un cittadino italiano di circa 50 anni, entrambi clienti del locale, sono stati coinvolti in un acceso diverbio con quattro cittadini nordafricani. La discussione è rapidamente degenerata, portando al lancio reciproco di alcune sedie del bar. Tutti i soggetti coinvolti si sono dati alla fuga, ad eccezione della donna sudamericana, che è rientrata all’interno del locale.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Allertati dal barista, gli equipaggi delle Volanti hanno raggiunto il bar e individuato la donna, che appariva in evidente stato di alterazione alcolica. Alla richiesta di mostrare un documento d’identità, la donna si è rifiutata di fornire le proprie generalità, iniziando a minacciare e insultare gli agenti. Gli operatori hanno quindi deciso di condurla in Questura per l’identificazione tramite fotosegnalamento.

Durante le operazioni di accompagnamento, la 38enne ha opposto una forte resistenza, colpendo gli agenti con testate e calci. Una volta giunta in Questura, negli uffici del fotosegnalamento, ha aggredito un altro agente con un calcio. Al termine delle procedure di identificazione, la donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con gli agenti refertati dai sanitari con due giorni di prognosi.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la cittadina sudamericana è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nella mattinata successiva, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte alla settimana presso gli uffici della locale Questura.

Ulteriori provvedimenti e precedenti

La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, è stata inoltre denunciata in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

A suo carico è stata anche elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

IPA