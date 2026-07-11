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Un arresto per lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso a Macerata. Un cittadino peruviano di 26 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti e danneggiato il veicolo di servizio. L’uomo è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e detenzione di stupefacenti per uso personale, con segnalazione alla Prefettura. L’episodio si è concluso con la convalida dell’arresto e una condanna a un anno e otto mesi di reclusione.

Il caso a Macerata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì scorso, quando il Numero Unico di Emergenza (N.U.E. 112) ha ricevuto diverse segnalazioni relative a un uomo che urlava in mezzo alla strada in Via Galilei, a Macerata.

La Sala Operativa della Questura ha immediatamente inviato una pattuglia della Squadra Volante per verificare la situazione.

L’intervento della Polizia e la scoperta della sostanza stupefacente

Gli agenti hanno individuato il giovane in Viale Indipendenza mentre, in evidente stato di agitazione, si dirigeva a piedi verso il centro cittadino.

Il soggetto, che presentava alcune escoriazioni e manifestava un forte alito vinoso, stringeva un casco da motociclista e teneva l’altra mano in tasca, atteggiamento che ha insospettito i poliziotti. Durante il controllo, è stata rinvenuta e sequestrata una modica quantità di marijuana, motivo per cui è stata elevata una sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale.

La reazione violenta e il tentativo di fuga

Fin dai primi momenti, il ventiseienne si è mostrato ostile, rifiutando di fornire le proprie generalità e iniziando a brandire il casco contro gli agenti.

Ha poi tentato la fuga a piedi, ma è stato subito bloccato dopo pochi metri. La situazione è degenerata: il giovane ha reagito con estrema violenza, colpendo i poliziotti con calci, pugni e con il casco, insultandoli, minacciandoli e sputando verso di loro.

Durante la colluttazione, i due agenti sono rimasti feriti e sono stati successivamente refertati presso il Pronto Soccorso locale per le lesioni riportate.

Danneggiamento del veicolo di servizio e false generalità

Dopo aver rifiutato l’assistenza medica del personale del 118, il fermato è stato fatto salire a bordo della vettura di servizio in condizioni di sicurezza.

Tuttavia, durante il tragitto verso gli uffici di Piazza della Libertà, ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, colpendo ripetutamente con calci e testate il vetro antisfondamento della portiera posteriore sinistra fino a frantumarlo, provocando ingenti danni allo sportello.

Una volta condotto in Questura, il soggetto ha fornito generalità risultate false ai successivi accertamenti fotodattiloscopici. L’identificazione ha permesso di appurare che si trattava di un cittadino di origini peruviane, regolarmente residente in un comune limitrofo e titolare di permesso di soggiorno, ma con dati anagrafici diversi da quelli dichiarati.

Le accuse e le sanzioni amministrative

Il Pubblico Ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto l’arresto del giovane per lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per ubriachezza molesta e detenzione di stupefacenti per uso personale, con la conseguente segnalazione alla Prefettura di Macerata.

Il processo e la condanna

Nella mattinata di venerdì, presso il Tribunale di Macerata, si è tenuto il giudizio con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l’imputato ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi di reclusione.

IPA