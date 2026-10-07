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Attimi di tensione a Bronte (Catania): un uomo di 60 anni, in evidente stato di ubriachezza molesta, aveva iniziato a infastidire una coppia senza motivo durante la Sagra del pistacchio. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato prima che la situazione potesse degenerare.

Ubriachezza molesta, l’intervento a Bronte

L’episodio si è verificato nella centralissima piazza Spedalieri di Bronte (Catania), durante la tradizionale Sagra del pistacchio, evento che ogni anno attira numerosi cittadini e turisti.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bronte, impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, hanno notato il comportamento molesto del 60enne nei confronti di una coppia di giovani.

Le tensioni durante la Sagra del pistacchio

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti di Polizia, si trovava in uno stato di evidente ebbrezza quando ha iniziato a infastidire la coppia.

I due giovani, sentendosi minacciati, hanno urlato per attirare l’attenzione. Nonostante la presenza degli agenti, il 60enne ha tentato di aggredire la ragazza ma è stato prontamente fermato dai poliziotti, che sono riusciti a riportare la calma in pochi minuti, evitando che la situazione degenerasse e che la serenità della manifestazione venisse compromessa.

Il provvedimento contro il 60enne

Per evitare ulteriori molestie e garantire la sicurezza pubblica, l’uomo è stato allontanato dalla piazza con il supporto di altri equipaggi impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Successivamente, è stato invitato presso il Commissariato di Adrano, dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza manifesta.

IPA